В Югре при возгорании резервуара с нефтью пострадали два человека

Пожар произошел на Хохряковской нефтеперерабатывающей станции в Нижневартовске.

Сегодня днем на нефтеперерабатывающей станции горючая жидкость разлилась из резервуара объемом пять тысяч кубометров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу.

В результате, в 15:25 по местному времени случилось возгорание. Пламя распространилось на тысячу квадратных метров. Пожарные выехали на вызов через пять минут - на данный момент тушение продолжается.

По информации ведомства, пострадало два человека, их увезли в больницу. Угрозы распространения огня на населенные пункты нет.