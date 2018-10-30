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30.10.2018 00:13
Рубрика: Спорт

Криштиану объяснился

Роналду назвал причину ухода из "Реала"
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск №7706 (243)
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду ушел из "Реала" минувшим летом из-за президента испанского клуба Флорентино Переса. Об этом португалец поведал в интервью зарубежным СМИ.

По словам Роналду, в последние несколько лет он стал замечать прохладное отношение к себе со стороны Переса.

- Он видел во мне лишь средство для заработка денег, - считает португалец. - Отношение Переса ко мне изменилось, я это чувствовал. Оно стало не таким, как было в самом начале.

Криштиану считает, что президент "Реала" перестал видеть в нем незаменимого игрока. И именно это заставило футболиста покинуть "королевский клуб" спустя девять лет после перехода из "Манчестер Юнайтед".

"Барселона" разгромила на своем поле "Реал"

- Когда пошли первые слухи, я понял: Перес не собирается меня удерживать, - признается Роналду. - Если бы мое желание было связано с деньгами, я бы уехал в Китай. В "Ювентусе" я получаю столько же, сколько и в "Реале". Даже, может, чуть меньше.

Судя по всему, "Реал" пока так и не оправилась после ухода Роналду. Крупно проиграв "Барселоне" (1:5), мадридцы впервые за 17 лет опустились ниже восьмого места в таблице испанского чемпионата. В такой ситуации нужно что-то менять. И, по всей видимости, руководство "сливочных" решило уволить тренера.

Вчера состоялось заседание совета директоров клуба, на котором должно было быть объявлено об увольнении Хулена Лопетеги. Специалист загодя попрощался с игроками, проведя утреннюю тренировку. К завтрашнему матчу с "Мелильей" в Кубке страны команду будет готовить бывший полузащитник "Реала" Сантьяго Солари.

Ну а новым рулевым мадридцев, скорее всего, станет Антонио Конте. Итальянец в срочном порядке прервал отпуск в Египте и вылетел в Лондон. Там он расторг все еще действующий контракт с "Челси", чтобы иметь возможность работать в другом клубе.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Реал" (Мадрид)
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