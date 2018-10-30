Росавиация против наделения частных пилотов правом работать в аэротакси

Росавиация выступила против изменений трактовки термина авиации общего назначения и наделения правом коммерческих перевозок пилотов-любителей, например, в аэротакси. Такую позицию высказал глава Росавиации Александр Нерадько.

Уже были проекты по изменению регулирования деятельности авиации общего назначения, но в ведомстве считают, что не нужно менять Воздушный кодекс, а лучше внести изменения в федеральные авиационные правила для гармонизации с международными стандартами ИКАО.

Авиация общего назначения (АОН) предназначена для частных полетов, удовлетворения собственных нужд, а не для коммерческих перевозок. В других странах для работы в виде аэротакси нужно иметь удостоверение коммерческого пилота, сказал Нерадько.

Авиапроисшествия с воздушными судами авиации общего назначения происходят в среднем раз в две недели

В России для получения удостоверения частного пилота нужно отлетать всего 42 часа. Это очень мало для того, чтобы брать на борт пассажиров. Это показывает и статистика. С 2006 по 2017 год с самолетами АОН произошло 229 авиапроисшествий, более половины из которых (55 процентов) закончились катастрофами, в которых погибло 248 человек. Сейчас авиапроисшествия с воздушными судами АОН происходят в среднем раз в две недели. В каждой катастрофе гибнет, как правило, два человека. Доля авиапроисшествий в АОН от общего числа авиапроисшествий в российской гражданской авиации ежегодно составляет 60-70 процентов. И это при жестком запрете на перевозку пассажиров АОН. Частных пилотов не пугают штрафы, так как они не очень большие. За нарушение правил полетов - 2-5 тысяч рублей, а за полеты с просроченными летными свидетельствами - 1,5-3 тысячи. Все это можно отнести к умышленным нарушениям, так же как и пилотирование в состоянии опьянения. Показателен случай с пилотом, который попросил своего пассажира перегнать автомобиль, так как был пьян и боялся лишиться водительских прав на машину, но сел за штурвал воздушного судна.

При этом много добросовестных пилотов АОН, которые соблюдают правила, признал Нерадько. Отрасль продолжает развиваться. За 2017 год Росавиацией и ее территориальными органами выдано 339 свидетельств частных пилотов, в 2018 году - уже 695. Общее количество выданных свидетельств пилота сверхлегкого воздушного судна достигло 1555, на руках у частников еще 472 свидетельства пилота свободного аэростата и пилота планера.