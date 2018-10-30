Россия поможет Кубе в строительстве железных дорог

Россия планирует участвовать в развитии железных дорог на Кубе. Глава кабинета министров подписал распоряжение, одобрив проект соглашения с Кубой о сотрудничестве в восстановлении и модернизации железных дорог на острове Свободы. Документ опубликован на сайте правительства.

К работам будут привлечены специалисты РЖД. Дочерняя компания "РЖД Интернешнл" и Союз железных дорог "Железные дороги Кубы" намерены подписать соответствующий контракт на восстановление и модернизацию. Предполагается, что по модернизированным путям будут ходить современные российские локомотивы и поезда. Переговоры об их поставках уже ведутся.