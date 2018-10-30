Россияне оказались самыми большими фанатами кошек

Общеизвестная любовь россиян к котикам получила теперь и статистическое подтверждение. Исследование портала daliaresearch показало, что котовладельцами являются почти две трети наших сограждан, а если быть точнее, 59%.

Ближайшие преследователи России в рейтинге любви к пушистым хвостатым питомцам - Украина (49%), США (43) и Бельгия (42).

Исследователи не поленились выяснить, какое же поголовье проживает у российского котовладельца. Как оказалось, 41% опрошенных живут в любви и относительном согласии с одним котейкой, еще 10% - с двумя, а у 8 процентов проживают по трое и более хвостатых.

При этом исследователи особо отмечают ситуацию в Малайзии, где обладателями трех и более котов назвали себя 17 процентов опрошенных, то есть каждый шестой житель страны.