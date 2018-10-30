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30.10.2018 10:40
Рубрика: Экономика

Россияне стали активно брать новые кредиты на покрытие старых

Текст: Роман Маркелов
Российский рынок показал рекордные объемы рефинансирования розничных кредитов. В июле этот показатель установил исторический максимум, превысив 18 миллиардов рублей, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", поступившем в редакцию "Российской газеты".
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Рост рефинансирования зафиксирован по всем типам банковских продуктов, но лидирующие позиции удерживают потребительские кредиты. В июле 2018 года граждане рефинансировали рекордное число кредитов, на 14,6 миллиарда рублей - в два раза больше, чем за тот же период 2017 года и в семь раз больше, чем в июле 2015 года, отмечается в исследовании. Кратно росли не только объемы, но и количество заключенных договоров рефинансирования.

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
Просрочка по ипотечным кредитам за последний год серьезно упала

В мае 2018 года достиг исторического максимума объем рефинансированной ипотеки и составил почти 4,5 миллиарда рублей, пишет "Эквифакс". В июле 2018 года заемщики рефинансировали жилищных кредитов на 3,2 миллиарда рублей (в 2017 году было 1,2 миллиарда, в 2016 году - только 86,8 миллиона рублей).

Клиенты банков, взявшие кредит на автомобиль, в июле 2018 года оформили договоров рефинансирования на 171,9 миллиона рублей. Динамика этого показателя также возросла - в 2017 году заемщики рефинансировали автокредитов на 106,8 миллиона рублей, в 2016 году - на 51 миллион.

Аналогичную динамику показывает и рефинансирование кредитных карт, подчеркивается в исследовании. В июле 2018 года объем рефинансирования по этому виду кредитования составил 57 миллионов рублей, показав рост на 230 процентов по сравнению с июлем 2017 года.

Рефинансирование - сравнительно новый на российском рынке продукт, он чутко реагирует на текущее состояние экономики, говорит гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин. В связи с повышением ставок по ипотеке и потребительским кредитам вслед за ключевой ставкой ЦБ, начиная с сентября, объем рефинансирования будет демонстрировать тренд на снижение, полагает он.

Как правильно взять кредит в банке
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