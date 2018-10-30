Россияне завоевали "серебро" ЧМ и путевки на Олимпиаду

Мужская сборная России по спортивной гимнастике завоевала серебряные медали в командном турнире на чемпионате мира, который проходит в Дохе. Первое место заняли китайцы, третье - японцы.

Никита Нагорный долго приходил в себя после ошибки, но ему нужно собраться, ведь борьба за медали продолжается. Фото: EPA

Именно в этом виде программы были разыграны первые лицензии на предстоящую Олимпиаду. И чемпионы, и призеры получили командные путевки на четырех человек в Токио-2020. Еще до старта ЧМ тренеры сборной говорили о том, что пройти отбор на Игры - главная задача, которая стоит перед нашими спортсменами. Она была уверенно выполнена. Но финал получился драматичным.

Наши гимнасты взяли медали чемпионата мира в командном многоборье впервые с 2006 года

Россияне, показавшие в квалификации первый результат, лидировали после четырех видов, прилично опережая китайцев - почти на два балла. Однако Артур Далалоян сорвался в упражнении на параллельных брусьях, пропустив основных соперников вперед. На заключительной перекладине действующий чемпион мира в многоборье Сяо Жотэн вернул нам шанс выиграть "золото" не только в борьбе с лучшими европейскими сборными, как это было в августе на чемпионате Европы. Никита Нагорный, который закрывал программу соревнований, должен был справиться с давлением, сделать все чисто и набрать как минимум 13,783 балла, что даже меньше той суммы, чем он получил в квалификации. Но одна маленькая ошибка стоила нам победы. Российские гимнасты уступили сборной Китая 0,049 балла (256,585 балла против 256,634).

Это нельзя назвать поражением, все-таки наши парни доказали, что они могут конкурироваться на самом высоком уровне. Но упускать такие возможности всегда очень обидно. Так что после нескольких часов напряжения и концентрации мужчины не смогли сдержать слез.

Но борьба за медали еще не закончилась. Нагорный и Далалоян вышли в финал чемпионата мира в индивидуальном многоборье со вторым и четвертым результатом соответственно. Оба гимнаста также сделали заявку на награды в отдельных видах, в том числе на вольных упражнениях, в упражнении на коне и опорном прыжке.

Между тем сегодня финал командных соревнований пройдет у женщин. Напомним, что наши гимнастки показали в квалификации второй результат, почти десять баллов проиграв команде США. Тройку сильнейших замкнула сборная Китая.