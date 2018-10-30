Российские гимнастки завоевали "серебро" на ЧМ в Дохе

Женская сборная России по спортивной гимнастике выиграла серебряные медали в командном турнире на чемпионате мира, который проходит в Дохе.

Как и в квалификации, в финале Ирина Алексеева, Ангелина Мельникова, Лилия Ахаимова, Алия Мустафина и Ангелина Симакова уступили только американкам (162,863 и 171,629 балла соответственно). Третье место заняла команда Китая (162,396).

Напомним, что в столице Катара были разыграны первые путевки на Олимпийские игры 2020 года. Сборные, попавшие на пьедестал, получили командные лицензии на четырех человек для участия в Олимпиаде в Токио.

Накануне мужская сборная России в составе Давида Белявского, Артура Далалояна, Николая Куксенкова, Дмитрия Ланкина и Никиты Нагорного также завоевала в командном турнире "серебро".