Такси? Пожалуйста, подайте машину на 30-й этаж! Разговор из области фантастика? Пока - да. А вот что будет через два года - как сказать. По крайней мере, российские конструкторы из центра прототипирования высокой сложности НИТУ "МИСиС" "Кинетика" сделали очень серьезную заявку на то, что будущее наступает уже сегодня: они создали действующий прототип летающего такси-беспилотника.

Что это такое? Летательный аппарат, который сочетает в себе функции "летающего крыла", квадрокоптера и конвертоплана. Взлетает вертикально, разгоняется в горизонтальной плоскости, а его винты поворачиваются перпендикулярно корпусу. И далее - летит подобно самолету.

Непосредственно взлет, поддержание в воздухе и перемещение аппарата осуществляется за счет четырех "крыльев" - парных винтов, закрепленных на подвижных осях - это эффект Бартини, названный в честь итальянского авиаконструктора.

Корпус новичка изготовлен из полимерных материалов, оси - из стали. Питание - от литиевых батарей. Аппарат управляется дистанционно.

Масса машины, которую некоторые специалисты уже окрестили электролетом, примерно 60 кг. Она может перевозить пассажиров со скоростью до 200 км/ч. Успешно прошла несколько тестирований: как говорят, показала хорошую маневренность и стабильность работы систем управления. Завершить испытания и представить аэротакси на рынке планируется к 2020 году.

В ближайших планах разработчиков - пересчет аэродинамических характеристик аппарата для создания полноразмерного предсерийного образца. Планируется, что аэротакси будет вдвое крупнее прототипа.

"Такси? Пожалуйста, подайте машину на 30-й этаж!" Фантастика? Пока - да. А вот что будет через два года - как сказать. Заявка у наших конструкторов серьезная

Да, удобный, маневренный и "компактный" летающий транспорт для мегаполиса - мечта всех, кого достали часовые пробки и давка в общественном транспорте. Сократить ежедневную поездку до места работы с полутора часа до шести минут? Супер.Правда, возникают вопросы. Например: если аэротакси будет классифицироваться как воздушное судно, значит, для его полетов будут закрыты определенные зоны над той же Москвой? По логике - так. Устроит ли это пассажира?

Но для многих экспертов однозначно: использование воздушных такси снизит транспортную нагрузку в городах. Строить взлетные площадки можно будет на крышах парковок, небоскребов, торговых центров.

Однако действительно ли это облегчит дорожную ситуацию, ведь поездка на электролетах, скорее всего, окажется не для каждого кошелька? Впрочем, аналитики уверены: с развитием инфраструктуры аэротакси будет только дешеветь.

Между тем

Идея летающего такси набирает обороты по всему миру. Недавно в Великобритании беспилотный летающий аппарат весом 750 килограммов, работающий на электричестве, совершил пробный полет в аэропорту Котсвольд (графство Глостершир). Сделан из углеродного волокна. Легкий и относительно дешевый. Рассчитан на перевозку двух-четырех пассажиров на расстояние до 150 километров. Скорость - до 300 километров в час. Как сообщается, может "прописаться" на авиатрассах между городами в ближайшие четыре года.

Разработчики летающего такси Vahana опубликовали видео первых испытаний аппарата, который создается Airbus. На короткой записи можно увидеть не только несколько секунд полета прототипа, но и момент посадки. Машина способна подниматься на высоту до пяти километров. Взлет и посадка - вертикальные. Аппарат работает на электрических двигателях. Создан по принципу конвертоплана с поворачивающимися крыльями, на которых расположено по четыре мотора с воздушными винтами. Взлетная масса - 745 килограммов. По словам разработчиков, за 53 секунды полета новый транспорт израсходовал всего 8 процентов заряда своей батареи.

Согласно сообщению в газета New Zealand Herald, беспилотное летающее такси начали тестировать и в Новой Зеландии. Как заявили авторы проекта, машина с рабочим названием Cora объединило в себе лучшие качества самолета и вертолета. Двухместная, питается электричеством. Разработчики обещают запустить ее в эксплуатацию за шесть лет.

Рабочая группа, которая займется созданием "летающего такси", сформирована в Японии. Примечательно, что в число специалистов вошли эксперты таких компаний, как Airbus, Boeing и Uber. А в Голландии на 2019 год намечено производство первого серийного летающего автомобиля PAL-V Liberty - гибрида вертолета и автомобиля...

Впрочем, не будем забывать: множество прототипов подобных летательных так и остались в единичных экземплярах. По разным причинам.