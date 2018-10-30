Российский самолет совершит первый беспосадочный полет вокруг Земли

Новости

В Москве задержали ограбившего секс-шоп мужчину 21:02
МИД РФ получил сведения о новых химических провокациях в Сирии 20:28
Санкции против Украины могут затронуть 360 компаний и более 50 физлиц 20:12
Иран отверг обвинения в подготовке теракта на территории Дании 20:08
Умер автор мультфильмов про Врунгеля и Остров сокровищ Черкасский 20:00
Паром с пассажирами на борту потерял управление в Балтийском море 19:58
Пожар на месторождении в Югре распространился на другие здания 19:46
Россияне оказались самыми большими фанатами кошек 19:38
На культурном форуме в Петербурге подпишут более 30 соглашений 19:18
Путин поддержал идею держать террористов отдельно от других уголовников 19:15
Более 100 маленьких россиян ждут возвращения домой из Ирака и Сирии 19:13
Подводный "детский сад" для осьминогов показали на видео 19:08
Российские гимнастки завоевали "серебро" на ЧМ в Дохе 18:54
Систему весогабаритного контроля начнут строить в начале 2019 года 18:51
Ученые Минска и Еревана заинтересованы в сотрудничестве в области технологий 18:45
Отца польского премьера пригласили в Донецк 18:37
В Москве задержан подросток за попытку убить бездомного 18:30
Врачи ФК "Динамо" спасли пассажирку авиарейса Грозный-Москва 18:27
Почти 200 тыс. москвичей привились от гриппа у станций метро и МЦК 18:24
Названы регионы, жители которых хотят переехать в Москву 18:17
Тарковский-младший восстанавливает первоначальную версию "Андрея Рублева" 18:12
На 1 ноября намечено подписание "антипиратского" меморадума 18:11
Российский биоморфный беспилотник "Сова" высоко оценили в США 17:58
Житель Коми получил 16 лет за нападение с ломом на полицейского 17:57
Экипаж судна "Норд" обменяли на украинских моряков 17:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как школа может помочь проблемному подростку
Как школа может помочь проблемному подростку
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
30.10.2018 20:22
Рубрика: Общество

Кругосветка верхом на Солнце

Российский самолет совершит первый беспосадочный полет вокруг Земли
Текст: Юрий Медведев
Российская газета - Федеральный выпуск №7707 (244)
Конечно, проект "Альбатрос", разработанный резидентом Сколково, очень амбициозен. Достаточно вспомнить, как весь мир следил за одиссеей швейцарского самолета "Солар Импульс-2", который пару лет назад на солнечной энергии совершил кругосветку с 17 посадками. И каким разочарованием стала пауза почти на девять месяцев из-за неполадок. "Альбатрос" намерен уже в 2020 году без единой посадки облететь Землю за 120-150 часов, преодолев разом около 35 тыс. км. Не слишком ли фантастично? Ведь при разработке "Солар Импульс-2" применялись самые передовые разработки всего мира, но и его авторы на подобное не замахивались.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

- Мы стараемся учесть ошибки предшественников, - сказал руководитель проекта "Альбатрос" Михаил Лифшиц.- Тогда одной из проблем стал перегрев и выход из строя ионно-литиевых аккумуляторов, накапливающих солнечную энергию для полета при отсутствии света. Мы кардинально изменили систему накопителей, применив гибридный вариант.

Фото: transcend.aero
В США представили самолет-гибрид с вертикальным взлетом

Аккумуляторы - это хранилища на самолете больших запасов энергии. Их можно сравнить со стайером, которого нельзя дергать "спринтерскими" скачками энергии с пиками и спадами. Результат - перегрев и выход из строя. Что и произошло с "Соларом".

Российские специалисты предложили создать гибрид, добавив к аккумуляторам команду "спринтеров" - суперконденсаторы. Их емкость невелика, зато они быстро заряжаются и разряжаются, что избавляет аккумуляторы от рывков, позволяя работать в стабильном режиме без перегрева.

Еще одно ноу-хау "Альбатроса" - конструкция солнечных панелей. Если у "Солара Импульс-2" они были расположены только на верхней поверхности крыла, то у нашего самолета их установят и на нижней. Это позволит собирать как прямой свет от Солнца, так и отраженный от облаков, что в 2 раза увеличит получаемую от Солнца энергию, а значит, и возможности для беспосадочного полета.

Инфографика: "РГ"/ Леонид Кулешов/ Юрий Медведев

Хотя полет намечен на 2020 год, авторы проекта не спешат создавать прототип. И это принципиальный момент, на котором настаивает Михаил Лифшиц.

- Изучая опыт предшественников, мы обратили внимание, что самолеты создавались без достоверной расчетной базы. Не было данных, сколько энергии он соберет на разных высотах и широтах, в разное время суток, при разных положениях относительно Солнца и т.д. Чтобы создать оптимальный вариант самолета, надо все это знать и серьезно проанализировать. Только тогда конструкторы будут работать с ясными глазами.

Фото: REUTERS
Космический аппарат BepiColombo отправился к Меркурию

Такой подход позволит сделать солнечный самолет не уникальным явлением, а превратить в массовую технологию. Ведь конструкторы будут иметь готовую расчетную базу, и, говоря образно, им уже не придется каждый раз повторять путь Королева. Поэтому авторы проекта создали и уже испытывают первую в мире летающую лабораторию фотовольтаики. Именно она должна собрать множество данных, на основе которых затем будет рассчитан и сконструирован "Альбатрос".

Предполагается, что кругосветный полет пройдет на высоте 12-14 км, средняя скорость - 210 км/ч. Самолет пролетит над территорией Австралии, Новой Зеландии, Чили, Аргентины, Бразилии и Южной Африки. А более 80 процентов маршрута будет проходить над акваториями Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Пилотом "Альбатроса" будет известный российский путешественник Федор Конюхов, ранее уже облетевший Землю на воздушном шаре. По мнению авторов, в случае успеха проекта, он станет стимулом для развития новой авиации, основанной на электрических системах движения. Разработанные технологии позволят создать самые разные автономные летательные аппараты для организации сетей связи, высококачественной съемки земной поверхности, мониторинга лесов, сельхозугодий, трубопроводов и т.д.

Еще больше подробностей о проекте "Альбатрос" ищите в "РГ-Неделя".
Общество Наука
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Санкции против Украины могут затронуть 360 компаний и более 50 физлиц
Экипаж задержанного на Украине судна "Норд" вернулся домой
МИД РФ получил сведения о новых химических провокациях в Сирии
"Адмирал Кузнецов" прибыл на 35-й судоремонтный завод после аварии
Песков прокомментировал ситуацию с ценами на бензин