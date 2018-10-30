Российский самолет совершит первый беспосадочный полет вокруг Земли

Конечно, проект "Альбатрос", разработанный резидентом Сколково, очень амбициозен. Достаточно вспомнить, как весь мир следил за одиссеей швейцарского самолета "Солар Импульс-2", который пару лет назад на солнечной энергии совершил кругосветку с 17 посадками. И каким разочарованием стала пауза почти на девять месяцев из-за неполадок. "Альбатрос" намерен уже в 2020 году без единой посадки облететь Землю за 120-150 часов, преодолев разом около 35 тыс. км. Не слишком ли фантастично? Ведь при разработке "Солар Импульс-2" применялись самые передовые разработки всего мира, но и его авторы на подобное не замахивались.

- Мы стараемся учесть ошибки предшественников, - сказал руководитель проекта "Альбатрос" Михаил Лифшиц.- Тогда одной из проблем стал перегрев и выход из строя ионно-литиевых аккумуляторов, накапливающих солнечную энергию для полета при отсутствии света. Мы кардинально изменили систему накопителей, применив гибридный вариант.

Аккумуляторы - это хранилища на самолете больших запасов энергии. Их можно сравнить со стайером, которого нельзя дергать "спринтерскими" скачками энергии с пиками и спадами. Результат - перегрев и выход из строя. Что и произошло с "Соларом".

Российские специалисты предложили создать гибрид, добавив к аккумуляторам команду "спринтеров" - суперконденсаторы. Их емкость невелика, зато они быстро заряжаются и разряжаются, что избавляет аккумуляторы от рывков, позволяя работать в стабильном режиме без перегрева.

Еще одно ноу-хау "Альбатроса" - конструкция солнечных панелей. Если у "Солара Импульс-2" они были расположены только на верхней поверхности крыла, то у нашего самолета их установят и на нижней. Это позволит собирать как прямой свет от Солнца, так и отраженный от облаков, что в 2 раза увеличит получаемую от Солнца энергию, а значит, и возможности для беспосадочного полета.

Инфографика: "РГ"/ Леонид Кулешов/ Юрий Медведев

Хотя полет намечен на 2020 год, авторы проекта не спешат создавать прототип. И это принципиальный момент, на котором настаивает Михаил Лифшиц.

- Изучая опыт предшественников, мы обратили внимание, что самолеты создавались без достоверной расчетной базы. Не было данных, сколько энергии он соберет на разных высотах и широтах, в разное время суток, при разных положениях относительно Солнца и т.д. Чтобы создать оптимальный вариант самолета, надо все это знать и серьезно проанализировать. Только тогда конструкторы будут работать с ясными глазами.

Такой подход позволит сделать солнечный самолет не уникальным явлением, а превратить в массовую технологию. Ведь конструкторы будут иметь готовую расчетную базу, и, говоря образно, им уже не придется каждый раз повторять путь Королева. Поэтому авторы проекта создали и уже испытывают первую в мире летающую лабораторию фотовольтаики. Именно она должна собрать множество данных, на основе которых затем будет рассчитан и сконструирован "Альбатрос".

Предполагается, что кругосветный полет пройдет на высоте 12-14 км, средняя скорость - 210 км/ч. Самолет пролетит над территорией Австралии, Новой Зеландии, Чили, Аргентины, Бразилии и Южной Африки. А более 80 процентов маршрута будет проходить над акваториями Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Пилотом "Альбатроса" будет известный российский путешественник Федор Конюхов, ранее уже облетевший Землю на воздушном шаре. По мнению авторов, в случае успеха проекта, он станет стимулом для развития новой авиации, основанной на электрических системах движения. Разработанные технологии позволят создать самые разные автономные летательные аппараты для организации сетей связи, высококачественной съемки земной поверхности, мониторинга лесов, сельхозугодий, трубопроводов и т.д.