Саакашвили не будет просить помилования у нового президента

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили не будет просить новоизбранного президента страны о помиловании, передает "Интерфакс". Об этом Саакашвили объявил, находясь в Амстердаме.

"Мне не нужно ничье помилование, - заявил он. - Я прямо заявляю, Григолу Вашадзе (кандидату в президенты Грузии - "РГ") не придется меня помиловать. Я намерен защищать свои права в суде, когда в Грузии будет справедливый суд, и я этого достигну".

При этом одиозный политик объявил, что не собирается уходить из политики и назвал себя "политическим лидером регионального масштаба и самым значимым региональным реформатором".