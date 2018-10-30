Санкции против Украины могут затронуть 360 компаний и более 50 физлиц

Ответные санкции в отношении Украины могут затронуть около 360 компаний и более 50 физических лиц, сообщил информационным агентствам источник в правительстве. По его словам, в ближайшее время документ будет передан на подпись премьер-министру Дмитрию Медведеву, а после опубликован.

В списке, пообещали в кабинете министров, будет "много интересных открытий для граждан Украины", которые увидят, что "некоторые их лидеры, придерживающиеся радикальных взглядов, в том числе на отношения между двумя странами и народами, а также их окружение, не прочь при этом заработать на этих самых отношениях".

Дмитрий Медведев на прошлой неделе в Калининграде пообещал, что в санкционный список попадет много достаточно известных на Украине людей. Он также заверил, что простых украинцев это не коснется - только тех, чьи действия направлены на причинение ущерба интересам России.

Активы этих людей на территории нашей страны будут заблокированы, им запретят перевод денежных средств, которые находятся в источниках в России. Кроме того, правительство готово ввести запрет на поставки отдельных товаров, производимых на Украине.