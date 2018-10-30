Сборная России назвала состав на Кубок Карьяла-2018

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом на первый этап Евротура - финский Кубок Карьяла.

Наибольшее представительство в команде получили, по традиции, питерский СКА и московский ЦСКА, делегировавшие по семь хоккеистов. При этом в составе не оказалось лучшего на данный момент бомбардира регулярного чемпионата КХЛ Никиты Гусева, выступающего за питерских армейцев.

Полностью состав сборной, которую возглавляет Илья Воробьев, выглядит следующим образом:

Вратари: Игорь Шестеркин (СКА), Илья Сорокин (ЦСКА), Илья Коновалов ("Локомотив").

Защитники: Никита Нестеров, Артем Блажиевский (оба - ЦСКА), Артем Зуб (СКА), Денис Баранцев ("Торпедо"), Никита Трямкин, Алексей Василевский (оба - "Автомобилист"), Виктор Антипин ("Металлург"), Александр Елесин ("Локомотив"), Андрей Педан ("Ак Барс").

Нападающие: Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Иван Телегин, Максим Шалунов (все - ЦСКА), Андрей Локтионов ("Локомотив"), Андрей Кузьменко, Алексей Бывальцев, Александр Барабанов, Александр Дергачев, Евгений Кетов (все - СКА), Анатолий Голышев ("Автомобилист"), Денис Зернов, Илья Михеев (оба - "Авангард"), Александр Кадейкин, Петр Хохряков (оба - "Салават Юлаев").

Напомним, в рамках турнира 8 ноября россияне сыграют с Финляндией, 10 ноября - со Швецией и 11 ноября - с Чехией.