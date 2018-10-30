Шесть человек погибли в Италии из-за непогоды

Ливневые дожди и штормовой ветер, обрушившиеся на Италию, унесли жизни шести человек. Ранее сообщалось о пяти погибших, а в понедельник вечером стало известно о еще одной жертве непогоды.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя службы гражданской обороны североитальянской области Венето. По его данным, во время сильной грозы в Венето порывы ветра достигали 130 километров в час. Поваленное дерево убило жителя города Фелтре. Также в Венето были повреждены ЛЭП, а без электричества остались около 160 тысяч человек. Президент области Лука Дзайа объявил в регионе кризисное положение.

Еще пять человек также стали жертвами сильного ветра. Они погибли в результате падения на них фрагментов строительных конструкций или деревьев. Многие во время непогоды получили травмы.

Дожди и сильный ветер обрушились на Италию в воскресенье. Высший уровень метеоопасности был объявлен в пяти северных областях страны - Лигурии, Ломбардии, Трентино-Альто-Адидже, Венето и Фриули-Венеция-Джулии. Во многих городах центральной и южной Италии из-за непогоды было приостановлено движение по некоторым автострадам, наблюдались сбои в работе транспортной системы страны.

По распоряжению премьер-министра Италии Джузеппе Конте, в понедельник были мобилизованы все силы национальной службы гражданской обороны. МВД Италии рекомендовало префектурам закрыть на время школы и государственные учреждения.