Систему весогабаритного контроля начнут строить в начале 2019 года

Начало строительства системы весогабаритного контроля для грузовиков запланировано на первый квартал 2019 года. Минтранс сегодня представил паспорт государственной автоматизированной системы весогабаритного контроля (АСВГК) на общественных слушаниях.

До 2024 года на федеральных трассах должны появиться 387 пунктов весового контроля для грузовиков. И одна из ее целей - обеспечить равные условия для перевозчиков и сохранность дорог. Законопослушные компании выступают за создание такой системы.

Бизнес-сообществом уже выработаны обязательные критерии к государственной системе весогабаритного контроля, рассказала исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ) Ольга Федоткина.

"Ряд из них уже учтены в приказе Минтранса России об АСВГК, опубликованном в марте 2018 года, другие включены в паспорт проекта в качестве обязательных регламентов для технического задания к системе. В частности, погрешность измерений учитывается в пользу перевозчика. Далее владельцы большегрузов будут оперативно получать информации о зафиксированном нарушении. Сейчас мы обсуждаем способ информирования. Возможно, это будут СМС или электронное письмо о превышении весогабаритных параметров", - предположила Федоткина.

АСВГК является частью национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Создание АСВГК продиктовано необходимостью соблюдения владельцами транспортных средств действующих весогабаритных параметров, от чего зависит безопасность миллионов участников дорожного движения, пояснил первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов.

"Перегруз приводит к разрушению автодорожной инфраструктуры раньше установленных сроков. С этой точки зрения создание АСВГК повлечет формирование механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог всех уровней: федерального, регионального и местного, что позволит обеспечить достижения целей национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - добавил Иннокентий Алафинов.

То, что АСВГК нужна уверен и глава Комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев. Сейчас на федеральных дорогах действуют 27 пунктов автоматизированного весогабаритного контроля. Только на трассах в Вологодской области, по данным Росавтодора, выявляется более 150 тысяч нарушений в месяц, в среднем перегруз достигает 30 процентов За один года работы этих пунктов число нарушителей сократилось с 40 процентов до четырех от общего грузопотока.