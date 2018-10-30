Новости

В Москве задержали ограбившего секс-шоп мужчину 21:02
МИД РФ получил сведения о новых химических провокациях в Сирии 20:28
Санкции против Украины могут затронуть 360 компаний и более 50 физлиц 20:12
Иран отверг обвинения в подготовке теракта на территории Дании 20:08
Умер автор мультфильмов про Врунгеля и Остров сокровищ Черкасский 20:00
Паром с пассажирами на борту потерял управление в Балтийском море 19:58
Пожар на месторождении в Югре распространился на другие здания 19:46
Россияне оказались самыми большими фанатами кошек 19:38
На культурном форуме в Петербурге подпишут более 30 соглашений 19:18
Путин поддержал идею держать террористов отдельно от других уголовников 19:15
Более 100 маленьких россиян ждут возвращения домой из Ирака и Сирии 19:13
Подводный "детский сад" для осьминогов показали на видео 19:08
Российские гимнастки завоевали "серебро" на ЧМ в Дохе 18:54
Систему весогабаритного контроля начнут строить в начале 2019 года 18:51
Ученые Минска и Еревана заинтересованы в сотрудничестве в области технологий 18:45
Отца польского премьера пригласили в Донецк 18:37
В Москве задержан подросток за попытку убить бездомного 18:30
Врачи ФК "Динамо" спасли пассажирку авиарейса Грозный-Москва 18:27
Почти 200 тыс. москвичей привились от гриппа у станций метро и МЦК 18:24
Названы регионы, жители которых хотят переехать в Москву 18:17
Тарковский-младший восстанавливает первоначальную версию "Андрея Рублева" 18:12
На 1 ноября намечено подписание "антипиратского" меморадума 18:11
Российский биоморфный беспилотник "Сова" высоко оценили в США 17:58
Житель Коми получил 16 лет за нападение с ломом на полицейского 17:57
Экипаж судна "Норд" обменяли на украинских моряков 17:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как школа может помочь проблемному подростку
Как школа может помочь проблемному подростку
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
30.10.2018 18:51
Рубрика: Экономика

Систему весогабаритного контроля начнут строить в начале 2019 года

Текст: Татьяна Шадрина

Начало строительства системы весогабаритного контроля для грузовиков запланировано на первый квартал 2019 года. Минтранс сегодня представил паспорт государственной автоматизированной системы весогабаритного контроля (АСВГК) на общественных слушаниях.

Фото: depositphotos.com
Систему весогабаритного контроля грузовиков синхронизируют с регионами

До 2024 года на федеральных трассах должны появиться 387 пунктов весового контроля для грузовиков. И одна из ее целей - обеспечить равные условия для перевозчиков и сохранность дорог. Законопослушные компании выступают за создание такой системы.

Бизнес-сообществом уже выработаны обязательные критерии к государственной системе весогабаритного контроля, рассказала исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ) Ольга Федоткина.

"Ряд из них уже учтены в приказе Минтранса России об АСВГК, опубликованном в марте 2018 года, другие включены в паспорт проекта в качестве обязательных регламентов для технического задания к системе. В частности, погрешность измерений учитывается в пользу перевозчика. Далее владельцы большегрузов будут оперативно получать информации о зафиксированном нарушении. Сейчас мы обсуждаем способ информирования. Возможно, это будут СМС или электронное письмо о превышении весогабаритных параметров", - предположила Федоткина.

АСВГК является частью национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Создание АСВГК продиктовано необходимостью соблюдения владельцами транспортных средств действующих весогабаритных параметров, от чего зависит безопасность миллионов участников дорожного движения, пояснил первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов.

Минтранс начал проверки систем весогабаритного контроля

"Перегруз приводит к разрушению автодорожной инфраструктуры раньше установленных сроков. С этой точки зрения создание АСВГК повлечет формирование механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог всех уровней: федерального, регионального и местного, что позволит обеспечить достижения целей национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - добавил Иннокентий Алафинов.

То, что АСВГК нужна уверен и глава Комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев. Сейчас на федеральных дорогах действуют 27 пунктов автоматизированного весогабаритного контроля. Только на трассах в Вологодской области, по данным Росавтодора, выявляется более 150 тысяч нарушений в месяц, в среднем перегруз достигает 30 процентов За один года работы этих пунктов число нарушителей сократилось с 40 процентов до четырех от общего грузопотока.

Экономика Транспорт Правительство Минтранс
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Санкции против Украины могут затронуть 360 компаний и более 50 физлиц
Экипаж задержанного на Украине судна "Норд" вернулся домой
МИД РФ получил сведения о новых химических провокациях в Сирии
"Адмирал Кузнецов" прибыл на 35-й судоремонтный завод после аварии
Песков прокомментировал ситуацию с ценами на бензин