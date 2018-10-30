Сотни автомобилей Maserati сгорели при пожаре в Италии

Несколько десятков автомобилей марок Maserati и Fiat сгорели во время пожара в порту итальянского города Савона.

Как сообщает информагентство Ansa, пожар возник в одном из терминалов морской гавани из-за короткого замыкания, вызванного спровоцированного непогодой наводнением. Огонь быстро перекинулся на машины, которые собирались отправить на продажу в Азию.

По официальным данным национальной противопожарной службы, при возгорании были уничтожены 150 автомобилей. Потушить пламя удалось лишь спустя несколько часов.