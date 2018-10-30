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30.10.2018 11:29
Рубрика: Экономика

Средний размер ипотечного кредита в России вырос до 2,19 млн рублей

Текст: Юлия Кривошапко

Ипотечные кредиты россиян продолжают увеличиваться. Средний размер жилищного займа за год увеличился более чем на 200 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
Просрочка по ипотечным кредитам за последний год серьезно упала

В июне-августе 2018 года средний размер ипотечного кредита составил 2,19 млн руб., увеличившись на 10,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Такую динамику аналитики объясняют тем, что банки снизили требования к сумме первоначального взноса по ипотеке. "Уменьшение размера первоначального взноса привело к росту тела выдаваемых ипотечных кредитов", - поясняет генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

Фото: depositphotos.com
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Самое большое значение среднего размера ипотечного кредита (среди 40 регионов-лидеров по объемам ипотечного кредитования в РФ) в 3 квартале 2018 года зафиксировано в Москве (4,63 млн. руб.), Московской области (3,36 млн. руб.), Ямало-Ненецком АО (2,81 млн. руб.). Также в пятерку лидеров попали Санкт-Петербург (2,73 млн. руб.) и Калужская область (2,47 млн. руб.)

Экономика Недвижимость Ипотека Рынок кредитования
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