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Рубрика: Экономика

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Стоимость квадратного метра жилья рассчитают по-новому
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Столичный выпуск №7707 (244)

В России изменится методика расчета средней стоимости квадратного метра жилья. Проект новой системы оценки представил Минстрой России. Если ее утвердят, государство сможет выделять больше средств на улучшение жилищных условий граждан.

Фото: Ася Добровольская/ТАСС Фото: Ася Добровольская/ТАСС
Фото: Ася Добровольская/ТАСС

Среднюю стоимость квадратного метра жилья для каждого региона определяет и утверждает минстрой. Она используется для расчета социальных выплат из федерального бюджета некоторым категориям граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и могут претендовать на помощь государства.

Показатель рассчитывается по специальной формуле с учетом средней стоимости квадратного метра в новостройках и на вторичном рынке в каждом конкретном регионе, затрат на строительство и нескольких коэффициентов. В проекте новой методики минстрой предлагает отказаться от одного из них. Речь идет об "исключении из расчета понижающего коэффициента 0,92, который был введен как отражающий затраты на услуги риелторов и нотариусов и представляется необоснованным", - уточняется в пояснительной записке к документу.

Переход на новую методику - с 1 января 2019 года. Эта тема обсуждалась на Госсовете, который в рамках Восточного экономического форума в сентябре проводил президент Владимир Путин.

Фото: depositphotos.com
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Из-за того что методика расчета давно не менялась, между ценами, которые получаются у минстроя, и реальной рыночной стоимостью жилья возникает серьезный разрыв. В результате на деньги, которые выделяет государство, жилье приобрести невозможно, пояснял "РГ" министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев.

Сейчас в большинстве случаев нормативы занижены, подтверждает руководитель аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU" Олег Репченко. К примеру, в Москве нормативная стоимость составляет 91 670 рублей за квадратный метр. Средняя рыночная стоимость квадратного метра на вторичном рынке практически достигает 170 000 рублей, а московские новостройки экономкласса продаются в среднем по цене 155 000 рублей за квадратный метр.

"Решение об отмене понижающего коэффициента является попыткой приблизить нормативную стоимость к рыночной цене квадратного метра", - уточняет Репченко.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Правительство Минстрой
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