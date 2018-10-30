Стоимость квадратного метра жилья рассчитают по-новому

В России изменится методика расчета средней стоимости квадратного метра жилья. Проект новой системы оценки представил Минстрой России. Если ее утвердят, государство сможет выделять больше средств на улучшение жилищных условий граждан.

Среднюю стоимость квадратного метра жилья для каждого региона определяет и утверждает минстрой. Она используется для расчета социальных выплат из федерального бюджета некоторым категориям граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и могут претендовать на помощь государства.

Показатель рассчитывается по специальной формуле с учетом средней стоимости квадратного метра в новостройках и на вторичном рынке в каждом конкретном регионе, затрат на строительство и нескольких коэффициентов. В проекте новой методики минстрой предлагает отказаться от одного из них. Речь идет об "исключении из расчета понижающего коэффициента 0,92, который был введен как отражающий затраты на услуги риелторов и нотариусов и представляется необоснованным", - уточняется в пояснительной записке к документу.

Переход на новую методику - с 1 января 2019 года. Эта тема обсуждалась на Госсовете, который в рамках Восточного экономического форума в сентябре проводил президент Владимир Путин.

Из-за того что методика расчета давно не менялась, между ценами, которые получаются у минстроя, и реальной рыночной стоимостью жилья возникает серьезный разрыв. В результате на деньги, которые выделяет государство, жилье приобрести невозможно, пояснял "РГ" министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев.

Сейчас в большинстве случаев нормативы занижены, подтверждает руководитель аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU" Олег Репченко. К примеру, в Москве нормативная стоимость составляет 91 670 рублей за квадратный метр. Средняя рыночная стоимость квадратного метра на вторичном рынке практически достигает 170 000 рублей, а московские новостройки экономкласса продаются в среднем по цене 155 000 рублей за квадратный метр.

"Решение об отмене понижающего коэффициента является попыткой приблизить нормативную стоимость к рыночной цене квадратного метра", - уточняет Репченко.