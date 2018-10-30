Суд арестовал водителя, избившего прохожего с ребенком

Новости

Сотни автомобилей Maserati сгорели при пожаре в Италии 21:30
В Москве задержали ограбившего секс-шоп мужчину 21:02
МИД РФ получил сведения о новых химических провокациях в Сирии 20:28
Санкции против Украины могут затронуть 360 компаний и более 50 физлиц 20:12
Иран отверг обвинения в подготовке теракта на территории Дании 20:08
Умер автор мультфильмов про Врунгеля и Остров сокровищ Черкасский 20:00
Паром с пассажирами на борту потерял управление в Балтийском море 19:58
Пожар на месторождении в Югре распространился на другие здания 19:46
Россияне оказались самыми большими фанатами кошек 19:38
На культурном форуме в Петербурге подпишут более 30 соглашений 19:18
Путин поддержал идею держать террористов отдельно от других уголовников 19:15
Более 100 маленьких россиян ждут возвращения домой из Ирака и Сирии 19:13
Подводный "детский сад" для осьминогов показали на видео 19:08
Российские гимнастки завоевали "серебро" на ЧМ в Дохе 18:54
Систему весогабаритного контроля начнут строить в начале 2019 года 18:51
Ученые Минска и Еревана заинтересованы в сотрудничестве в области технологий 18:45
Отца польского премьера пригласили в Донецк 18:37
В Москве задержан подросток за попытку убить бездомного 18:30
Врачи ФК "Динамо" спасли пассажирку авиарейса Грозный-Москва 18:27
Почти 200 тыс. москвичей привились от гриппа у станций метро и МЦК 18:24
Названы регионы, жители которых хотят переехать в Москву 18:17
Тарковский-младший восстанавливает первоначальную версию "Андрея Рублева" 18:12
На 1 ноября намечено подписание "антипиратского" меморадума 18:11
Российский биоморфный беспилотник "Сова" высоко оценили в США 17:58
Житель Коми получил 16 лет за нападение с ломом на полицейского 17:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как школа может помочь проблемному подростку
Как школа может помочь проблемному подростку
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
30.10.2018 21:23
Рубрика: Происшествия

Битой по голове

Суд арестовал водителя, избившего прохожего с ребенком
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск №7707 (244)
Тимирязевский районный суд Москвы выдал санкцию на заключение под стражу до 28 декабря водителя Дмитрия Метеленко. Он обвиняется в избиении мужчины бейсбольной битой прямо на улице, причем на глазах его малолетнего ребенка.

Пресс-секретарь суда Мария Прохорычева сообщила "РГ", что арестованный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ - в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. За такое преступление грозит срок до 10 лет.

Уголовное дело против Метеленко было возбуждено полицией, но затем глава Следственного ведомства Александр Бастрыкин инициировал передачу материалов дела в центральный аппарат СК.

Водитель дважды наехал на мужчину, а затем принялся избивать его битой на глазах у малолетнего ребенка

Вызвавший резонанс инцидент произошел 27 октября около 20 часов на улице Селигерской в Москве. Житель столицы 35-летний фотограф гулял со своим девятимесячным сыном. Мальчика мужчина вез в детской коляске. Он заметил машину, украшенную в стиле Хэллоуина. В салоне автомобиля на месте водителя находился манекен с тыквой вместо головы. Алексей захотел сфотографировать необычную легковушку. Он встал у края тротуара, рядом с пешеходным переходом, и начал доставать фотоаппарат.

В Москве задержан подросток за попытку убить бездомного

В это время его зацепил проезжавший автомобиль "Опель Астра", который тут же остановился. Пострадавший сделал водителю иномарки замечание, и показал на коляску с ребенком, которая находилась рядом, на тротуаре. Неожиданно, по свидетельству очевидцев, водитель вновь попытался наехать на человека. Затем шофер вышел из машины. В руках у него появилась бейсбольная бита. Ни слова не говоря, он начал избивать пешехода, который пытался защититься руками, кричал и звал на помощь. Водитель на это не обращал внимания и продолжал нападать. При этом он зацепил детскую коляску, которая перевернулась, а малыш выпал на асфальт. А расходившийся хулиган сбил отца ребенка с ног и нанес еще несколько ударов битой. Когда прохожие все-таки попытались помочь избитому мужчине - водитель отогнал их битой. Затем он сбежал с места происшествия, бросив иномарку. Пострадавший был госпитализирован.

Водитель Метеленко, 29-летний уроженец Ростовской области, был задержан. Причину нападения он не объяснил.

Происшествия Правосудие Суд
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Санкции против Украины могут затронуть 360 компаний и более 50 физлиц
Экипаж задержанного на Украине судна "Норд" вернулся домой
МИД РФ получил сведения о новых химических провокациях в Сирии
"Адмирал Кузнецов" прибыл на 35-й судоремонтный завод после аварии
Песков прокомментировал ситуацию с ценами на бензин