Суд арестовал водителя, избившего прохожего с ребенком

Тимирязевский районный суд Москвы выдал санкцию на заключение под стражу до 28 декабря водителя Дмитрия Метеленко. Он обвиняется в избиении мужчины бейсбольной битой прямо на улице, причем на глазах его малолетнего ребенка.

Пресс-секретарь суда Мария Прохорычева сообщила "РГ", что арестованный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ - в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. За такое преступление грозит срок до 10 лет.

Уголовное дело против Метеленко было возбуждено полицией, но затем глава Следственного ведомства Александр Бастрыкин инициировал передачу материалов дела в центральный аппарат СК.

Водитель дважды наехал на мужчину, а затем принялся избивать его битой на глазах у малолетнего ребенка

Вызвавший резонанс инцидент произошел 27 октября около 20 часов на улице Селигерской в Москве. Житель столицы 35-летний фотограф гулял со своим девятимесячным сыном. Мальчика мужчина вез в детской коляске. Он заметил машину, украшенную в стиле Хэллоуина. В салоне автомобиля на месте водителя находился манекен с тыквой вместо головы. Алексей захотел сфотографировать необычную легковушку. Он встал у края тротуара, рядом с пешеходным переходом, и начал доставать фотоаппарат.

В это время его зацепил проезжавший автомобиль "Опель Астра", который тут же остановился. Пострадавший сделал водителю иномарки замечание, и показал на коляску с ребенком, которая находилась рядом, на тротуаре. Неожиданно, по свидетельству очевидцев, водитель вновь попытался наехать на человека. Затем шофер вышел из машины. В руках у него появилась бейсбольная бита. Ни слова не говоря, он начал избивать пешехода, который пытался защититься руками, кричал и звал на помощь. Водитель на это не обращал внимания и продолжал нападать. При этом он зацепил детскую коляску, которая перевернулась, а малыш выпал на асфальт. А расходившийся хулиган сбил отца ребенка с ног и нанес еще несколько ударов битой. Когда прохожие все-таки попытались помочь избитому мужчине - водитель отогнал их битой. Затем он сбежал с места происшествия, бросив иномарку. Пострадавший был госпитализирован.

Водитель Метеленко, 29-летний уроженец Ростовской области, был задержан. Причину нападения он не объяснил.