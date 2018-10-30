Ошибка судьи-секретаря и последовавший за этим ряд некомпетентных действий как со стороны арбитров, так и представителей пострадавшей команды стали причиной грандиозного скандала, разгоревшегося вокруг матча третьего тура чемпионата мужской Суперлиги "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Москва). Фактически эта игра не была завершена, а результат - зафиксирован, де-юре оснований для протеста нет. Театр абсурда в действии!

В Санкт-Петербурге встречались обладатель "серебра" Суперлиги 2017/18 местный "Зенит" и бронзовый призер предыдущего чемпионата столичное "Динамо". Это центральный матч тура, выбранный для показа одним из телеканалов холдинга "Матч ТВ". Хозяева после трех партий лидировали 2:1, в четвертой тоже вели - 21:20. Далее результативная атака голландского легионера Дика Коя позволяет гостям сравнять счет - 21:21. Но равенство отображается только на беспристрастной телевизионной картинке. А в электронном судейском протоколе действие не фиксируется, пропадает. Просто кануло в Лету. Успешная атака "Зенита" - и уже 22:20 вместо реальных 22:21. Еще через несколько минут телекомментаторы матча пребывают в совершенно справедливом недоумении, они "спотыкаются" в своем прямом репортаже, видя на официальном табло неправильный результат.

Неугомонный голландец Кой снова пробивает защиту питерцев - 23:24 по официальной версии, что на самом деле равенство - 24:24. В это время апеллирует к судейскому столику главный тренер "бело-голубых" Борис Колчин, статистики команд сверяются со своими записями. Увы, в данной коллизии ни главный арбитр Николай Книжников, ни второй судья Дмитрий Карасев, ни инспектор матча от Всероссийской федерации волейбола Равиль Самедов разобраться не смогли. Неточность в протоколе не исправлена, эпизод не пересмотрен. Германский легионер "Зенита" Георг Грозер поставил в скандальном матче точку, фактически являющуюся многоточием, - 3:1 (18:25, 25:22, 25:14, 25:23) согласно официальным данным.

Теперь уместно процитировать фразу из появившегося вчера, то есть на следующий день после матча, специального пресс-релиза ВК "Динамо" (Москва). "После того, как встреча была объявлена завершенной, капитан команды Сергей Гранкин сообщил инспектору матча о том, что он отказывается от подписания протокола, а также о намерении подать протест. Инспектор в присутствии тренерского штаба объявил, что подписание протокола не влияет на возможность подачи протеста, а капитан протокол подписать обязан, что в конечном итоге и было сделано".

Информация, активно размещаемая вчера на сайте ВК "Динамо" его добросовестной пресс-службой, все же больше напоминала "махание кулаками после драки". Что бы там ни писалось про уговоры капитана инспектором, момент для правильного соблюдения процедуры подачи протеста безвозвратно упущен. Это в своих беспристрастных комментариях для СМИ и подчеркнул генеральный секретарь ВФВ, куратор всего мужского направления Александр Яременко: "Злой умысел со стороны арбитров отсутствует. Они увидели ошибку тогда, когда была проведена проверка протокола. Но итоговый счет матча был уже зафиксирован".

У олимпийского чемпиона связующего Сергея Гранкина и главного тренера Бориса Колчина - своя работа: волейболист пасует, тащит мячи в защите, наставник ведет игру, определяет тактику, делает замены и так далее. Увы, в штатной структуре ВК "Динамо" не нашлось никого, кто бы досконально знал регламент. Именно такой человек и должен был подсказать Гранкину и Колчину, как правильно действовать в столь нестандартной ситуации. Вообще, в большинстве команд это зона ответственности генменеджера либо спортивного директора, а он точно находился в зале. В "Динамо" (Москва) данную должность занимает Владимир Касторнов - действующий агент. И не просто чей-то подручный, а целый руководитель давно существующего волейбольного агентства. В свое время, когда его брали на работу в стан "бело-голубых", руководители клуба не видели здесь какого-то противоречия, оборотной стороны в подобном совмещении несовмещаемого. Оказалось, это совсем разные профессии.

Случай в Питере должен стать уроком для всех - директората по проведению соревнований ВФВ, судейского корпуса и руководителей клубов.