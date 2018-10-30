Точность прогнозов погоды повысится благодаря суперкомпьютеру

В Гидрометцентре России сейчас идет настройка нового суперкомпьютера, благодаря которому повысится точность прогнозов погоды. В 2019 году синоптики также начнут использовать технологию ансамблевого прогноза.

Кроме того, будет улучшена работа по составлению прогнозов для ограниченной территории.

"Первый ощутимый эффект жители страны почувствуют уже в следующем году", - рассказал РИА Новости исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев. Говоря о суперкомпьютере, он отметил, что прогностические модели перенесены на новую вычислительную платформу в том виде, в каком использовались на старой технике.

Задача Гидрометцентра - полностью раскрыть потенциал нового суперкомпьютера. На это потребуется несколько лет, подытожил метеоролог.