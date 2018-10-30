Трамп заявил о готовности сразиться с Клинтон за пост президента США

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы "сразиться" с экс-госсекретарем Соединенных Штатов Хиллари Клинтон на президентских выборах в 2020 году.

В эфире телеканала Fox News Трамп признался, что Клинтон ему нравится, уточнив, что ему нравятся все кандидаты от Демократической партии. "Я не вижу никого, с кем бы я не хотел сразиться", - цитирует РИА Новости ответ Трампа на заявление Клинтон.

Ранее в интервью информационному ресурсу Recode Хилари Клинтон не исключила, что снова поборется за пост президента страны на выборах в 2020 году. Экс-госсекретарь подчеркнула, что постарается сделать все, чтобы "в январе 2021 года в Белый дом пришел демократ". Между тем однозначно говорить о своем выдвижении Клинтон не стала, добавив, что сейчас необходимо отдать все силы промежуточным выборам шестого ноября.

В 2016 году Трамп победил Клинтон на выборах, набрав 304 голоса выборщиков от штатов против 227 у Клинтон. При этом Клинтон получила почти на три миллиона голосов избирателей больше, чем Трамп, и победу нынешнего главы Белого дома предопределило более удачное распределение выборщиков по штатам. До выборов СМИ и социологи почти единогласно предсказывали победу Клинтон.