Новости

Трамп заявил о готовности сразиться с Клинтон за пост президента США 05:50
В Якутске осужден воевавший в Сирии террорист 05:37
Власти Канады задержали угрожавшего школе ученика 05:36
Водолазы Тихоокеанского флота совершили погружение на 416 метров 05:01
Точность прогнозов погоды повысится благодаря суперкомпьютеру 04:54
В Приморье нашли больного тигра 04:51
Четыре человека пострадали во время ЧП с плавучим доком в Мурманске 04:51
Взрыв из-за замыкания силового кабеля произошел в Киеве 04:45
Трутнев: Предложения по развитию ДФО будет собирать специальный сайт 04:21
"Адмирал Кузнецов" не пострадал во время ЧП с плавдоком в Мурманске 04:14
Клинтон рассказала о планах участвовать в президентских выборах 04:03
На камчатском судне изъяли красную икру на пять млн рублей 03:54
В Хабаровском крае циклон оставил без света более семи тысяч человек 03:35
Водолазы возобновили поиски разбившегося в Индонезиии самолета 03:25
Польшу напугал возможный дефицит украинских рабочих 03:24
В Калифорнии вечеринка по случаю Хэллоуина закончилась стрельбой 02:35
Непогода оставила без света 17 тысяч человек на Корсике 02:32
Белый дом не признал сходство Трампа и Болсонару 02:27
Шесть человек погибли в Италии из-за непогоды 02:14
Эквадорский суд отклонил иск Ассанжа о защите его прав как беженца 01:55
В США начались учения стратегических ядерных сил Global Thunder 01:45
США отправят более пяти тысяч военных на границу с Мексикой 00:55
В Новом Орлеане убили рэпера Young Greatness‍ 00:37
В Германии началась эвакуация 18 тысяч жителей из-за бомбы времен ВОВ 00:25
Богатых россиян заставят раскошелиться 00:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Единый электронный проездной появится в каждом регионе
Единый электронный проездной появится в каждом регионе
Что не пропустить по ТВ на неделе с 29 октября по 4 ноября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 29 октября по 4 ноября
В "РГ" расскажут об установке электросчетчиков нового образца
В "РГ" расскажут об установке электросчетчиков нового образца
30.10.2018 05:50
Рубрика: В мире

Трамп заявил о готовности сразиться с Клинтон за пост президента США

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы "сразиться" с экс-госсекретарем Соединенных Штатов Хиллари Клинтон на президентских выборах в 2020 году.

В эфире телеканала Fox News Трамп признался, что Клинтон ему нравится, уточнив, что ему нравятся все кандидаты от Демократической партии. "Я не вижу никого, с кем бы я не хотел сразиться", - цитирует РИА Новости ответ Трампа на заявление Клинтон.

Фото: AP Photo/Leo Correa
Белый дом не признал сходство Трампа и Болсонару

Ранее в интервью информационному ресурсу Recode Хилари Клинтон не исключила, что снова поборется за пост президента страны на выборах в 2020 году. Экс-госсекретарь подчеркнула, что постарается сделать все, чтобы "в январе 2021 года в Белый дом пришел демократ". Между тем однозначно говорить о своем выдвижении Клинтон не стала, добавив, что сейчас необходимо отдать все силы промежуточным выборам шестого ноября.

В 2016 году Трамп победил Клинтон на выборах, набрав 304 голоса выборщиков от штатов против 227 у Клинтон. При этом Клинтон получила почти на три миллиона голосов избирателей больше, чем Трамп, и победу нынешнего главы Белого дома предопределило более удачное распределение выборщиков по штатам. До выборов СМИ и социологи почти единогласно предсказывали победу Клинтон.

В мире США Дональд Трамп
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МО: В Сирии начались съемки для новой провокации с химоружием
Козак: Пошлины на экспорт топлива могут ввести на следующей неделе
Меркель не будет выдвигаться на должность канцлера на следующих выборах
С 5 ноября авиакомпания "Якутия" временно не сможет летать за границу
Жертвами атаки в центре Туниса стали девять человек