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Рубрика: Власть

Легкое путешествие

Тургруппы поедут в Китай без виз
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск №7707 (244)
Туристические группы из России в Китай и из Китая в Россию будут ездить без виз. Сейчас готовится новое межправительственное соглашение о безвизовых групповых туристских поездках. Об этом сказала вице-премьер Татьяна Голикова в ходе рабочего визита в Пекин, где она приняла участие в 19-м заседании Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

Проект соглашения также предполагает сокращение минимального состава тургрупп с 5 до 3 человек и увеличение максимального срока поездки с 15 до 21 дня. Также в рамках соглашения будет налажен оперативный обмен информацией и активное взаимодействие при возникновении инцидентов и несчастных случаев с туристами.

Фото: Илья Изотов/РГ
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По данным Росстата, в 2017 году китайцы совершили 1,478 миллиона турпоездок в Россию, рост - 14 процентов (первое место по количеству въездных турпоездок в Россию). В то же время рост поездок россиян в Китай составил 19 процентов и превысил два миллиона. Китай занял третью позицию по выезду российских туристов за рубеж после Турции (куда было совершено 4,5 миллиона поездок) и Финляндии (3,3 миллиона). По итогам I квартала 2018 года число туристических прибытий из Китая в Россию выросло на 18 процентов, составив 216 тысяч поездок, а из России в Китай - снизилось на 4 процента (до 413 тысяч).

В целом на заседании Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству обсуждались вопросы взаимодействия стран в сфере культуры, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта. В частности, подготовлен Меморандум о сотрудничестве в сфере дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей между Министерством просвещения России и Министерством образования Китая. Его подписание позволит не только формально закрепить уже существующее сотрудничество между странами, но и придаст новый импульс для дальнейшего расширения взаимодействия, сказала вице-премьер. Также Татьяна Голикова пригласила китайских коллег в Казань в 2019 году на мировой чемпионат рабочих профессий "Волдскилс".

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