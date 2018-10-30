Ученые Минска и Еревана заинтересованы в сотрудничестве в области технологий

Глубокие академические знания ученого-физика позволили президенту Армении Армену Саркисяну безошибочно определить магистральные приоритеты научной кооперации с Беларусью. Прежде всего, по его мнению, исследовательские центры стран Содружества могут активизировать контакты в области "цифровых и лазерных технологий, кибербезопасности, использования ядерной энергии и фармацевтики". Об этом он заявил сегодня на встрече с руководителем Национальной академии наук РБ Владимиром Гусаковым, сообщает БЕЛТА.

Среди потенциально перспективных направлений армянский руководитель выделил также исследования в области биотехнологий, генетики, электроники, производства продуктов питания. "По этим направлениям мы напрямую можем работать вместе", - подчеркнул глава закавказской республики. Он был впечатлен результатами научных разработок ученых Беларуси особенно в области космических исследований, автоматической идентификации объектов, товаров и услуг, электроники.

"Дружба между академиями наук наших стран имеет огромную практическую ценность", - убежден президент, напомнив, что впервые посетил минский научный центр еще 42 года назад, когда молодым ученым участвовал в работе международной конференции физиков. Владимир Гусаков, обращаясь к высокому гостю, сообщил, что на днях делегация его коллег вернулась с торжественных мероприятий, посвященных 75-летию академии наук Армении. Во время встреч с ее руководством уже обсуждались перспективные направления сотрудничества. Шла речь и о совместных исследованиях в области космических технологий, биологии, аграрных и физико-технических наук.

"Мы договорились об объединении наших усилий по целому ряду направлений и сможем многое сделать для интенсификации экономики наших стран", - подчеркнул Гусаков.