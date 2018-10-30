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30.10.2018 20:02
Рубрика: В мире

"Норд" и ныне там

МИД Украины раздумал выходить из соглашения по Азовскому морю
Текст: Павел Дульман
Российская газета - Федеральный выпуск №7707 (244)
Киев не будет выходить из российско-украинского договора от 2003 года о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Такое заявление сделала в эфире украинского телеканала ICTV замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
Захваченный Украиной российский сейнер "Норд" выставлен на аукцион. Фото: Государственная погранслужба Украины Захваченный Украиной российский сейнер "Норд" выставлен на аукцион. Фото: Государственная погранслужба Украины
Захваченный Украиной российский сейнер "Норд" выставлен на аукцион. Фото: Государственная погранслужба Украины

По словам дипломата, за 15 лет действия соглашения стороны не провели линию государственной границы на море, и потому денонсация создаст почву для территориального спора, выиграть в котором Украине будет сложно. "С точки зрения дополнительных прав Украина ничего не получит. Мы можем получить новый территориальный спор с Россией по делимитации Азовского моря", - сообщила Зеркаль.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
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Примечательно, что заявление замминистра идет вразрез с тезисами, озвучиваемыми большинством украинских политиков и СМИ по "азовской проблеме", а также с предлагаемыми методами ее решения - от призыва на помощь кораблей НАТО до разрыва конвенции Монтрё о статусе проливов, не имеющей прямого отношения к Азовскому морю.

Напомним, что сама проблема возникла по вине Украины: 26 марта был совершен пиратский захват российского сейнера "Норд". Ответная реакция оказалась асимметричной: корабли Пограничной службы ФСБ России приступили к досмотру всех кораблей, направляющихся в украинские порты Мариуполь и Бердянск. В итоге, как подсчитали в Киеве, из-за задержек, вызванных досмотром, и сокращения грузопотока Украина теряет по 4 миллиона долларов ежемесячно - такие данные приводит министр инфраструктуры Омелян. Продажа украинской стороной захваченного сейнера "Норд" - его выставили на аукцион со стартовой ценой в 57 тысяч долларов, никак не окупает совершенную провокацию.

"Действительно, на удивление трезвое заявление прозвучало от нашего МИД. Думаю, там убедились, что история с "Нордом" обходится нам много дороже, чем урон, нанесенный России. Другое дело, что наши "активисты", в том числе и на высоком уровне, не могут смириться и продолжают нагнетать ситуацию. Идут разговоры о самостоятельном установлении особой украинской зоны на Азове и объявлении всех зашедших в нее российских кораблей "агрессорами", с соответствующим к ним отношением. Это и будет означать односторонний выход из соглашения с последующим фактическим превращением Азова во внутреннее российское море. Пока в верхах раздумывают. И лучше пусть раздумывают, чем действуют", - прокомментировал "РГ" заявление представителя МИД директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

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Заявление Елены Зеркаль о нежелательности разрыва двустороннего соглашения по Азову, вероятно, является мнением условной "партии мира" в Киеве, но его пока рано трактовать как официальную позицию МИД Украины.

"Зеркаль очень неглупый юрист-международник и понимает риски. Если она так говорит, значит, ее мнение согласовано. Но не факт, что на самом верху. Может статься, что вскоре она сама скажет, что это было ее личное мнение", - считает директор киевского Центра политического маркетинга Василий Стоякин.

По словам политолога, сегодня в Киеве идет кулуарная дискуссия между "ястребами" и "голубями", совместный поиск линии поведения в сложившейся ситуации. "Все сходятся на том, что инициатива по разрыву соглашения должна исходить от России. Украина должна предстать в привычном образе жертвы и просить об усилении санкций и кораблях НАТО. Если же Киев выйдет из соглашения первый, на Западе могут задать неприятные вопросы: о продолжении взаимной торговли, транзите газа, неразорванных дипломатических отношениях и о прочих странностях в поведении жертвы", - пояснил "РГ" Стоякин.

Фото: Александр Полегенько/РИА Новости
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Поэтому перед украинскими политиками сегодня стоит дилемма. С одной стороны, накануне выборов им нужно показать своему электорату - зачастую живущему за тысячу километров от Азовского моря - жесткую "патриотическую" реакцию. С другой, необходимо адекватно решать проблему, что предполагает трезвый взгляд на международную обстановку и законодательство, а также на несоизмеримость украинского и российского военного потенциала в регионе. Из этих рассуждений возникают новые "нелинейные" инициативы, например, намерение исключить Россию из Дунайской комиссии (межправительственная организация, регулирующая вопросы совместного использования Дуная европейскими странами. - Прим. "РГ").

"Маловероятно, что Украина может поставить такой вопрос перед членами Дунайской комиссии, куда кроме нее входят Германия и та же Венгрия. Скорее будет наоборот, и в Берлине семь раз подумают, прежде чем позволить украинским представителям открыть рот по этому поводу. В особенности если инициатива будет исходить от ставшего для всех токсичным Порошенко. Остается только отправить видных представителей Меджлиса (экстремистская организация, запрещенная в России. - Прим. "РГ") на моторной лодке взрывать Крымский мост. Учитывая, насколько Чубаров, Джемилев и компания надоели всем в Киеве, многие будут не против такого решения хотя бы этой проблемы", - говорит Василий Стоякин.

"Все это разговоры в пользу бедных. Точнее богатых. Не нашей нищей стране принимать решения такого масштаба", - добавляет Михаил Погребинский.

В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины
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