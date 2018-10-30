Интеллектуальные приборы учета электроэнергии повсеместно начнут устанавливать в домах в России с 2021 года. Это предусматривает проект поправок ко второму чтению соответствующего законопроекта, сообщила на пресс-конференции в медиацентре "Российской газеты" статс-секретарь - замминистра энергетики РФ Анастасия Бондаренко. Правительство еще не согласовало поправки ко второму чтению, они пока обсуждаются.

Плату за установку счетчика планируют "сбросить" в тариф, но для каждой квартиры это будут копейки. Фото: Photoxpress

За чей счет будут устанавливать счетчик и кто им будет владеть? Сейчас закон предполагает, что потребитель сам должен устанавливать счетчик для учета электроэнергии - от населения до субъектов оптового рынка. К крупным потребителям относятся, например, металлургические заводы. Для них сохранится обязанность устанавливть приборы учета самостоятельно, а для остальных потребителей - малого и среднего бизнеса, иных промышленных потребителей и жилых домов - обязанность перенесут на гарантирующих поставщиков и сетевые организации, рассказала Бондаренко.

Проект поправок предусматривает включение расходов на установку счетчиков в тариф. Размер платы пока точно назвать невозможно. Однако приборы учета в любом случае должны привести к экономии за счет снижения потерь электроэнергии, подчеркнула замминистра. Кроме того, в любом случае рост тарифов будет ограничен уровнем инфляции.

Как только закон вступит в силу (в текущей версии проекта поправок, на принятие которого Минэнерго рассчитывает текущей осенью), по истечении трех месяцев гражданин больше не будет обязан заменять счетчик и поверять его. Гарантирующий поставщик знает периметр своего обслуживания, то есть сколько квартир он обслуживает, и он сам будет знать, когда надо поверить счетчик или его заменить.

Анастасия Бондаренко: Законопроект очень сильно изменился, и минэнерго ждет согласования поправок в правительстве. Фото: Михаил Синицын

Какие именно приборы будет ставить компания? Чтобы понять это, Минэнерго обсуждает новые правила установки с Росстандартом и Минпромторгом. Могут ли российские производители сами поставлять счетчики или это будут китайские аналоги? Анастасия Бондаренко говорит, что коллеги в других ведомствах заверили: есть возможность покрыть спрос отечественными разработками. Позднее будут приняты требования к минимальному функционалу счетчика, постановление об этом отдельно утвердит правительство. До 2021 года счетчик могут заменить и на неинтеллектуальный, а после этого срока - только интеллектуальный, подчеркнула замминистра.

Сколько может стоить такой счетчик? И на этот вопрос точного ответа нет. В целом по рынку стоимость варьируется от тысячи рублей до 12 тысяч. Как только будут точные требования к набору функций, станет ясна цена вопроса, пояснила Бондаренко.

Если гарантирующий поставщик или сетевая организация уходит от обязанности установить новый счетчик, а у гражданина, например, рабочего счетчика вовсе нет, то в течение трех-шести месяцев счет за электроэнергию будут выставлять по среднему расходу, а по истечении полугода гражданин прекратит оплачивать электричество. То есть платить за поставленные ресурсы будет сама компания, кроме того, ей будет грозить штраф, заключила Бондаренко.

Правительственный законопроект об интеллектуальной системе учета электроэнергии был принят Госдумой в первом чтении в ноябре прошлого года и с тех пор изменился до неузнаваемости. Пожалуй, единственное, что осталось в проекте неизменным, - это условия, при наступлении которых старый счетчик будут менять на новый (по мере выхода приборов из строя или достижения межповерочного интервала). "Умный" счетчик сам передает данные об объемах потребленной энергии, дает сигнал ресурсникам о взломе или неисправности, рассказывал ранее замминистра энергетики Вячеслав Кравченко.

Сбытовые компании, вложив свои деньги в установку приборов, частично впишут платеж за него в тариф и растянут во времени на долгий срок (Кравченко говорил о 10 годах или более - в зависимости от срока работы счетчика), то есть скрытый платеж по факту составит копейки.