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30.10.2018 22:19
Рубрика: Промышленность

Утверждены новые правила предоставления субсидий автопрому

Текст: Александра Воздвиженская

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил новые правила предоставления субсидий автопрому для частичной компенсации затрат на производство машин, узлов и агрегатов. Документ опубликован 30 октября на официальном интернет-портале правовой информации. 

Из него следует, что на компенсацию до 90 процентов затрат на закупку комплектующих могут претендовать предприятия, которые инвестируют в серийное производство. Эти цифры не учитывают НДС и предполагают, что траты были произведены с начала этого года.

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Из состава затрат при этом исключаются расходы, по которым Минпромторг уже предоставил предприятиям субсидии по программе поддержки выпуска автомобилей экологических классов Евро-4 и Евро-5. Распределять новые субсидии будет также Минпромторг.

Чтобы получить компенсацию, компания должна предоставить в ведомство копию соглашения с Минэкономики о промышленной сборке. К комплектующим, по которым можно требовать субсидию, относятся заготовки, детали в черновом и обработанном виде, узлы, агрегаты, полуфабрикаты и их запчасти, а также жидкости (лаки и краски). Если компания нарушит условия соглашения о промышленной сборке, субсидию вернут в федеральный бюджет в полном объеме.

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