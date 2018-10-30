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30.10.2018 15:56
Рубрика: В мире

В Германии судят санитара, ставшего серийным убийцей

Текст: Юрий Ершов
Громкий судебный процесс открылся во вторник в ФРГ: на скамье подсудимых оказался 41-летний санитар Нильс Хёгель, работавший в клиниках городов Ольденбург и Дельменхорст (федеральная земля Нижняя Саксония) в 1999 - 2005 годах.

В его задачу входила помощь пациентам, однако выяснилось, что он их убивал, пишет еженедельник Der Spiegel.

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Ему вменяется убийство 100 человек. Из-за колоссального интереса к судебному процессу заседание проходит в концертном зале, который вмещает 350 человек. Около 200 мест зарезервировано для публики и журналистов. Всего выступят около 126 родственников погибших. На оглашение обвинения с перечислением всех жертв и их судеб прокурору понадобится не менее двух часов.

Для судьи Себастьяна Бюрмана это будет уже третий процесс над Хёгелем. Бывший санитар уже оказывался на скамье подсудимых: в 2008 году его приговорили к семи с половиной годам заключения за попытку убийства одного пациента, а в 2014-2015-х его уличили в убийстве пятерых клиентов и отправили за решетку пожизненно. На этом процессе Хёгель неожиданно сам сознался в убийстве 30 человек, и тогда расследование его деятельности продолжилось.

Прокуратура распорядилась провести эксгумацию 134 трупов на 67 кладбищах, в том числе в Польше и Турции. Судебные медики исследовали останки умерших на наличие следов медикаментов, которыми Хёгель убивал подопечных. По данным следователей, санитар без санкции врачей сознательно делал больным смертоносные инъекции. А потом пытался их реанимировать, но, как правило, безуспешно. Прокуратура полагает, что таким образом он старался доказать коллегам и начальству, что его возможности в сфере реанимации недооценены. Таким образом, действительное число жертв санитара может превышать 200-300 человек, предположил эксперт в интервью изданию.

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Остается один вопрос: чего ждут немцы от этого 23-дневного процесса? Ведь Хёгель уже отбывает пожизненное. Вот что на это ответила Der Spiegel юрист Габи Люббен: "Пожизненное вовсе не значит, что обвиняемый пробудет за решеткой до смерти, но каждое вновь доказанное преступление продлевает срок. Так что за сто случаев убийств, возможно, сядет навсегда".

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