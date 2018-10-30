В Москве представили оперу о встрече Екатерины II и японского моряка

В Московском международном доме музыки состоялась премьера оперы "Кодаю" - одного из самых значительных событий перекрестного года России и Японии, проходящего сейчас в двух странах.

Полное название оперы - "Российская одиссея Дайкокуя кодаю". Речь в ней идет о первом японце, побывавшем в России - проехавшем через нашу страну и даже общавшемся с императрицей Екатериной II.

Дайкоку Кодаю жил в 1751-1828 годах и был капитаном торгового судна. Однажды шторм унес его далеко на север, к острову Ачика в цепи Алеутских островов. Побитое штормами судно оказалось непригодно к дальнейшему использованию, и Кодаю с 17 членами команды вынуждены были пытаться вернуться в Японию по суше. Это превратилось в путешествие длиной в 11 лет. Японский капитан проехал через всю Россию. В Иркутске он познакомился со знаменитым естествоиспытателем Кириллом Лаксманом, с его помощью Кодаю добрался до Санкт-Петербурга и был представлен Екатерине II. Императрица помогла ему вернуться в Японию на российским судне - для налаживания связей с далекой восточной страной была снаряжена торговая миссия. Однако японские сегуны, поглощенные внутренними проблемами и не желающие открытия страны для иностранцев, отказались от переговоров с русскими.

Таково содержание оперы. В 1998 году композитор Фарханг Гусейнов написал музыку. В музыкальном варианте опера исполнялась в Японии. Сценарий появился еще раньше - в 1990-м году его создала Эйко Аоки, оперная певица и большая поклонница России, поддерживавшая российских артистов. Например, Людмила Зыкина и хор имени Пятницкого приезжали на гастроли в Японию именно по ее приглашению.

Нынешняя постановка оперы создана режиссером Олегом Митрофановым, большим поклонником Японии, основателем и худруком Московского музыкального театра "Амадей". Это не первый его проект совместно с Японией, в 2009 году он уже поставил оперу Прокофьева "Война и мир" на сцене престижного Hitomi Memorial Hall в Токио.

Роль Кодаю исполняет солист "Новой оперы" Андрей Бреус. Также в представлении принимают участие солистка Большого театра Елена Околышева, японская сопрано Такако Хираока, солистка "Геликон-оперы" Елена Семенова, артисты детско-юношеской студии Московской школы №2030 и многие другие.

Московская премьера оперы состоялась в Доме Музыки 30 октября. 1 ноября ее покажут в Центре образования "Школа №2030", а 2 ноября - в зале Государственной Библиотеки Искусств им. А. П. Боголюбова.