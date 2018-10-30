Новости

Имя розы: новая рекламная кампания Dior Joaillerie 16:49
СК начал проверку после пожара в гостинице "Останкино" 16:48
Минск впервые примет Мюнхенскую конференцию по безопасности 16:40
Два человека погибли при крушении самолета в Анталье 16:36
АвтоВАЗ сертифицировал "заряженный" универсал Lada Vesta 16:32
Группа KISS попрощается с фанатами на концерте в Москве 16:26
В Петербурге предложили "утопить" в Неве новый памятник Петру I 16:23
Гитарист группы Manowar Карл Логан арестован за детское порно 16:14
Путин переназначил Лысенко главой ОТР 16:11
Возбуждено дело о хищениях в "Банке Воронеж" 16:10
Для перезапущенного аниме-сериала про принцесс сделали VR-сайт 16:05
Глава МИД Украины призвал сдавать российские паспорта 16:00
Пассажир разбившегося Boeing отправил жене селфи незадолго до крушения 15:50
Кабмин разрешил сделать платными на 92 года участки М-11 у Петербурга 15:50
В Новой Зеландии выставили на продажу целую деревню 15:48
Полиция Тульской области возбудила дело по ДТП с автобусом 15:45
Названы причины пожара на месторождении в Югре 15:44
Актриса из "Частей тела" обвинила коллегу в наглых домогательствах 15:40
Видео: В Новой Зеландии птенцу киви сделали "кесарево сечение" 15:37
МВД предложило ужесточить наказание за езду без прав 15:35
Фаррел Уильямс запретил Трампу использовать свою песню на мероприятиях 15:27
На Кубани выплаты получили более 1,6 тысячи подтопленцев 15:19
Новую экранизацию Стивена Кинга снимут в России 15:17
В Югре при возгорании резервуара с нефтью пострадали два человека 15:15
Vacheron Constantin отметил старт продаж коллекции Fiftysix в России 15:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как школа может помочь проблемному подростку
Как школа может помочь проблемному подростку
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
30.10.2018 15:48
Рубрика: В мире

В Новой Зеландии выставили на продажу целую деревню

Текст: Юрий Ершов

"Восемь домов на 14 гектарах и живописные пейзажи вокруг" - так описывается новозеландская деревушка Вайтаки на берегу одноименного озера, выставленная недавно на продажу.

Фото: Владимир Зубов
Как русская северная деревня ответила мировому глянцу

Основанную 84 года назад деревню некогда населяли около 3000 человек, в основном строители с их семьями, которые в тридцатые годы прошлого века сооружали здесь плотину с электростанцией и занимались после ее обслуживанием. С внедрением автоматизации в процесс деятельности гидроузла здешние жители начали постепенно покидать Вайтаки, и к началу 90-х деревня практически опустела.

Фото: Depositphotos.com
Видео: В Новой Зеландии птенцу киви сделали "кесарево сечение"

Государство в 1991 году продало деревню частному владельцу, а потом Вайтаки переходила из рук в руки. Ныне она безлюдна и выставлена на продажу за начальную цену 1,6 миллиона евро. Кстати, предыдущий владелец построил здесь ресторан и бильярдные залы. Так что развлечения обеспечены. Как пишет издание "Spiegel online" со ссылкой на британскую газету The Guardian, уже появились первые потенциальные покупатели, прежде всего из Китая. Однако новозеландские власти пока не спешат продавать деревню иностранцам. Дело в том, что местное правительство обеспокоено исходом людей из сельской местности, что стало настоящей государственной проблемой. Поэтому Веллингтон заинтересован тем, чтобы деревня попала в руки соотечественников. Однако желающие приобрести Вайтаки иностранцы уже пытаются найти для совершения сделки новозеландских посредников.

В мире Океания Новая Зеландия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минфин опроверг планы по повышению налога на роскошь
"Адмирал Кузнецов" прибыл на 35-й судоремонтный завод после аварии
Песков прокомментировал ситуацию с ценами на бензин
Трамп намерен ограничить выдачу гражданства США
Аксенов: Кораблей НАТО в Азовском море не будет