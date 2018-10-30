В Новой Зеландии выставили на продажу целую деревню

"Восемь домов на 14 гектарах и живописные пейзажи вокруг" - так описывается новозеландская деревушка Вайтаки на берегу одноименного озера, выставленная недавно на продажу.

Основанную 84 года назад деревню некогда населяли около 3000 человек, в основном строители с их семьями, которые в тридцатые годы прошлого века сооружали здесь плотину с электростанцией и занимались после ее обслуживанием. С внедрением автоматизации в процесс деятельности гидроузла здешние жители начали постепенно покидать Вайтаки, и к началу 90-х деревня практически опустела.

Государство в 1991 году продало деревню частному владельцу, а потом Вайтаки переходила из рук в руки. Ныне она безлюдна и выставлена на продажу за начальную цену 1,6 миллиона евро. Кстати, предыдущий владелец построил здесь ресторан и бильярдные залы. Так что развлечения обеспечены. Как пишет издание "Spiegel online" со ссылкой на британскую газету The Guardian, уже появились первые потенциальные покупатели, прежде всего из Китая. Однако новозеландские власти пока не спешат продавать деревню иностранцам. Дело в том, что местное правительство обеспокоено исходом людей из сельской местности, что стало настоящей государственной проблемой. Поэтому Веллингтон заинтересован тем, чтобы деревня попала в руки соотечественников. Однако желающие приобрести Вайтаки иностранцы уже пытаются найти для совершения сделки новозеландских посредников.