В Новом Орлеане убили рэпера Young Greatness‍

В Новом Орлеане застрелили рэпера Young Greatness (настоящее имя Теодор Джонс). Инцидент произошел рядом с рестораном Waffle House.

С места преступления угнали автомобиль рэпера. Как сообщает Billboard со ссылкой на американскую полицию, машину уже удалось найти.

Мотивы преступления выясняются.

Напомним, в начале месяца в Нью-Йорке был застрелен рэпер, работавший под творческим псевдонимом Hollywood Play. 35-летний музыкант, настоящее имя которого Фрэнк Снайдер, получил две пули, в том числе - в шею, у входа в ночной клуб Queens, где отмечал день рождения.