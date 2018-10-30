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30.10.2018 21:14
Рубрика: Власть

Штраф за игру в жалость

В России готовится закон против попрошайничества
Текст: Налитова Наталья
Российская газета - Столичный выпуск №7707 (244)
Государственная Дума готовит к рассмотрению законопроект об административной ответственности попрошаек. В случае, если закон будет принят, штрафы для попрошаек вырастут в несколько раз. Организаторов попрошайнического бизнеса могут ждать новые статьи в Уголовном кодексе. Депутат Госдумы Михаил Емельянов предлагает наказывать их даже тюрьмой.
Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости

Метро, электрички, вокзалы, перекрестки - где только не услышишь жалобное "подайте Христа ради", "пожертвуйте на лечение", "помогите купить билет". И кто-то отзывается, дает, жертвует, помогает. Но сколько денег попадают к организаторам полукриминального уличного бизнеса? Самые жесткие меры в законопроекте предусмотрены именно для них. "Сегодня во многих крупных городах попрошайничество стало огромным криминальным бизнесом, организаторы которого эксплуатируют людей, попавших в трудную жизненную ситуацию", - подчеркивает Михаил Емельянов.

Сегодня на федеральном уровне предусмотрено уголовное наказание для тех, кто вовлекает в попрошайничество детей и подростков. В остальном попрошайки не несут ответственности перед федеральным законом. Хотя регионы могут и устанавливают свои правила. Так, в Москве, например, нельзя просить милостыню в радиусе 25 метров возле станций метро, иначе придется заплатить штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей.

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам национальностей Валерий Рашкин считает, что "категорией для пристального внимания" должны быть прежде всего женщины с грудными младенцами. Этих детей обычно крадут или "арендуют", а чтобы они не кричали, напичкивают алкоголем или наркотиками. По его словам, через 3-6 месяцев они умирают.

Фото: Photoxpress
Как и где зарабатывают "новые" московские попрошайки

Зачастую именно наркотики и алкоголь, а вовсе не деньги мотивируют попрошаек работать на своих организаторов и искать новые способы давить на жалость. Помогают бизнесу и сами дающие, ведь поделиться болтающейся в кармане мелочью легче, чем разобраться в конкретной ситуации.

Сегодня есть проверенные фонды, готовых накормить, одеть, купить по безналу попрошайке билет до дома. Валерий Рашкин считает, что такие организации должны стать более прозрачными и доступными. В Москве, например, попавшие в беду могут обратиться в специальные государственные и некоммерческие учреждения, рассказал председатель Комиссии Общественной палаты Москвы по ЖКХ, капитальному ремонту и вопросам местного самоуправления Александр Козлов. Там, как в общественных (фонд Лизы Глинки) и церковных ("Милосердие") фондах восстанавливают документы, помогают вернуться домой и даже больше - дают работу и жилье. Но пока это в Москве и других крупных городах. Регионы с небольшим бюджетом не могут себе этого позволить. Если профессиональный попрошайка, зарабатывающий в день по 15-20 тысяч рублей, не хочет отсиживаться в казенном учреждении, где ему помогают? Таких людей депутат Валерий Рашкин предлагает штрафовать. Причем штрафы, по его мнению, должны быть намного выше существующих сегодня.

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