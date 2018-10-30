В Сети появилось первое изображение нового iPad Pro

Apple неофициально раскрыла подробности о новом iPad Pro, который будет презентован в Бруклине сегодня.

Как уточняет портал 9to5Mac, изображение планшета появилось в самой свежей бета-версии iOS 12. На картинке можно рассмотреть особенности гаджета: закругленные углы, отсутствие кнопки Home, Face ID.

Кнопка включения планшета осталась наверху (в последних моделях iPhone она стала боковой), а кнопки регулировки громкости - на ребре справа.

Ранее стало известно, что планшет получит новый процессор A12X, а также порт USB-C.

Ожидается, что во время презентации Apple также представит новые iPad mini, которые не обновлялись с 2015 года.