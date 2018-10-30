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В Сети появилось первое изображение нового iPad Pro

30.10.2018,  
09:53
Текст:  Виктория Чернышева
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Apple неофициально раскрыла подробности о новом iPad Pro, который будет презентован в Бруклине сегодня.

Как уточняет портал 9to5Mac, изображение планшета появилось в самой свежей бета-версии iOS 12. На картинке можно рассмотреть особенности гаджета: закругленные углы, отсутствие кнопки Home, Face ID.

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Кнопка включения планшета осталась наверху (в последних моделях iPhone она стала боковой), а кнопки регулировки громкости - на ребре справа.

Ранее стало известно, что планшет получит новый процессор A12X, а также порт USB-C.

Ожидается, что во время презентации Apple также представит новые iPad mini, которые не обновлялись с 2015 года.

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