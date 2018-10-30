В Сирии готовят провокацию с отравляющими веществами

Руководитель нашего миротворческого Центра в Хмеймиме Владимир Савченко рассказал, что от жителей сирийской провинции Алеппо по оперативным каналам поступила тревожная информация. Согласно ей, боевики хотят применить против населения отравляющие вещества и обвинить в трагедии правительственные войска.

Над сценарием акции ее организаторы голову явно не ломали. Даже отрывочные сведения о предполагаемом использовании "химии" фактически дублируют планы ее применения, с которыми наши военные только в нынешнем году сталкивались дважды. Первый раз - в феврале, второй - в августе. Причем оба раза в качестве места провокации фигурировали населенные пункты близ Идлиба.

В инсценировке химатаки активную роль вновь призваны сыграть "Белые каски". По данным Владимира Савченко, несколько десятков членов этой организации уже приехали в города Азаз, Мареа и Чобанбей. А ранее из населенного пункта Джисир-эш-Шугур туда на закрытых грузовиках доставили емкости с отравляющим веществом - предположительно хлором. "В настоящее время члены организации "Белые каски" проводят постановочные съемки с участием неизвестных местным жителям гражданских лиц", - сообщил российский генерал.

Он добавил, что на линии соприкосновения в районе Мареа боевики думают спровоцировать ответный огонь сирийской армии. Затем на подконтрольной бандитам территории будет инсценирован артобстрел снарядами с хлором. В атаке тут же обвинят армию Асада. "После этого миру опять предъявят очередных жертв применения "химического оружия" правительственными войсками, - сделал вывод Савченко. - Не исключено, что при этом боевики предпримут попытку захватить город Телль-Рифъат, разделяющий их позиции между населенными пунктами Азаз и Африн".

Наши военные отслеживают обстановку в этом районе. При необходимости они своевременно оповестят людей о провокации с хлором.