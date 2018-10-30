В США начались учения стратегических ядерных сил Global Thunder

В США в понедельник начались ежегодные учения стратегических ядерных сил Global Thunder-2019, в рамках которых особый акцент будет сделан на ядерном сдерживании. Об этом заявил глава стратегического командования вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.

По его словам, "ядерная триада является основой стратегического сдерживания, а американские войска должны быть готовы к тому, чтобы выполнять приказы в любой точке мира, когда это будет необходимо", цитирует ТАСС.

Кроме военнослужащих США в маневрах также будут задействованы военные из Австралии, Великобритании, Дании, Канады и Республики Корея. "Сдерживание в XXI веке должно быть глобальным подходом, и в нем должны быть задействованы наши союзники и партнеры", - отметил Хайтен, подчеркнув, что учения многонациональные.

По данным РИА Новости, в ходе Global Thunder будут отработаны действия средств глобального удара и противоракетной обороны.