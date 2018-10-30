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Рубрика: В мире

В тюремной камере убит легендарный прототип героя Николсона из "Отступников"

Текст: Максим Макарычев
В тюрьме Хейзелтон в Бруцетон Милл, штата Западная Вирджиния, был убит, предположительно, сокамерником, легендарный американский гангстер, глава бостонской мафии Джеймс "Уайти" Балджер, который в ней отбывал пожизненный срок. Обстоятельства его смерти расследует Федеральное бюро расследований, долгое время занимавшееся поиском преступника, сообщает CNN.
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Пенитенциарный центр США Хейзелтон, куда совсем недавно из тюрьмы во Флориде был переведен Балджер, является объектом с высокой степенью безопасности, в котором отбывают наказание 1270 мужчин-заключенных, в основном за тяжкие преступления.

Именно этот 89-летний мафиози, как считали большинство зрителей, послужил прототипом Фрэнка Кастелло, сыгранного Джеком Николсоном в знаменитом фильме Мартина Скорсезе «Отступники» с Леонардо ди Каприо. Впрочем, вскоре стало известно Балджер послужил прототипом героя Джонни Деппа из фильма 2016 года "Черная месса", за роль в котором актер был номинирован на премию Гильдии киноактеров США. Как и у героя фильма, родной брат Балджера, избранный в сенат Массачусетса, лишился своей должности на фоне растущего давления на дело его родственника.

Балджер родился в Южном Бостоне в годы Великой депрессии и получил прозвище "Уайти" за свои светлые волосы. Окончив среднюю школу, Балджер ступил на криминальную стезю, которая в конечном счете закончилась тюремными заключениями в легендарном Алькатрасе и Ливенуорте. Долгие годы Балджер входил в список десяти наиболее разыскиваемых преступников в Соединенных Штатах, а за информацию, которая могла привести к его поимке, была обещана награда в два миллиона долларов.

В итоге гангстера после 16 лет поисков задержали в июне 2011 года в съемной квартире на пляже Санта-Моника в Калифорнии. В ноябре 2013 года он был приговорен к пожизненному заключению по многочисленным обвинениям, включая рэкет, вымогательство, торговлю наркотиками, и участие в организации одиннадцати убийств, совершенных в период с 1973 по 1985 годы. По словам федерального судьи, выносившего приговор, Балджер совершал "непоправимые действия", которые терроризировали Бостон.

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Перед тем, как укрыться от правосудия и мести других мафиозных кланов "Уайти" со своей молодой спутницей Кэтлин Грейг, по версии следователей, разбросал миллионы долларов, полученные в основном от наркоторговли, под вымышленными именами в банках по всей стране. Кетлин Грейг, отмечает Associated Press, отбывает восьмилетний тюремный срок в Миннесоте и должна выйти на свободу в 2020 году.

Долгие годы "Уайти" был информатором ФБР, что выяснилось только во время суда над ним. Тогда криминальные кланы вынесли ему смертный приговор, который, возможно, и был исполнен в тюрьме Хейзелтона. В частности, благодаря полученной от него информации, был разгромлен мощный криминальный клан Бостона "Энжиулос".

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