В тюремной камере убит легендарный прототип героя Николсона из "Отступников"

В тюрьме Хейзелтон в Бруцетон Милл, штата Западная Вирджиния, был убит, предположительно, сокамерником, легендарный американский гангстер, глава бостонской мафии Джеймс "Уайти" Балджер, который в ней отбывал пожизненный срок. Обстоятельства его смерти расследует Федеральное бюро расследований, долгое время занимавшееся поиском преступника, сообщает CNN.

Пенитенциарный центр США Хейзелтон, куда совсем недавно из тюрьмы во Флориде был переведен Балджер, является объектом с высокой степенью безопасности, в котором отбывают наказание 1270 мужчин-заключенных, в основном за тяжкие преступления.

Именно этот 89-летний мафиози, как считали большинство зрителей, послужил прототипом Фрэнка Кастелло, сыгранного Джеком Николсоном в знаменитом фильме Мартина Скорсезе «Отступники» с Леонардо ди Каприо. Впрочем, вскоре стало известно Балджер послужил прототипом героя Джонни Деппа из фильма 2016 года "Черная месса", за роль в котором актер был номинирован на премию Гильдии киноактеров США. Как и у героя фильма, родной брат Балджера, избранный в сенат Массачусетса, лишился своей должности на фоне растущего давления на дело его родственника.

Балджер родился в Южном Бостоне в годы Великой депрессии и получил прозвище "Уайти" за свои светлые волосы. Окончив среднюю школу, Балджер ступил на криминальную стезю, которая в конечном счете закончилась тюремными заключениями в легендарном Алькатрасе и Ливенуорте. Долгие годы Балджер входил в список десяти наиболее разыскиваемых преступников в Соединенных Штатах, а за информацию, которая могла привести к его поимке, была обещана награда в два миллиона долларов.

В итоге гангстера после 16 лет поисков задержали в июне 2011 года в съемной квартире на пляже Санта-Моника в Калифорнии. В ноябре 2013 года он был приговорен к пожизненному заключению по многочисленным обвинениям, включая рэкет, вымогательство, торговлю наркотиками, и участие в организации одиннадцати убийств, совершенных в период с 1973 по 1985 годы. По словам федерального судьи, выносившего приговор, Балджер совершал "непоправимые действия", которые терроризировали Бостон.

Перед тем, как укрыться от правосудия и мести других мафиозных кланов "Уайти" со своей молодой спутницей Кэтлин Грейг, по версии следователей, разбросал миллионы долларов, полученные в основном от наркоторговли, под вымышленными именами в банках по всей стране. Кетлин Грейг, отмечает Associated Press, отбывает восьмилетний тюремный срок в Миннесоте и должна выйти на свободу в 2020 году.

Долгие годы "Уайти" был информатором ФБР, что выяснилось только во время суда над ним. Тогда криминальные кланы вынесли ему смертный приговор, который, возможно, и был исполнен в тюрьме Хейзелтона. В частности, благодаря полученной от него информации, был разгромлен мощный криминальный клан Бостона "Энжиулос".