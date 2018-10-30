Видео: В Новой Зеландии птенцу киви сделали "кесарево сечение"

В зоопарке Окленда ветеринары провели операцию, по освобождению из яйца птенца киви, не сумевшего выбраться самостоятельно. Как сообщается на портале Upi, на своеобразное "кесарево сечение" врачи решились из-за отсутствия нормальной активности птенца внутри яйца.

Рентген же показал, что положение тела детеныша просто не позволяло ему выбраться - нога оплелась вокруг головы и не могла разбить скорлупу. На опубликованном ветеринарами видео врач использует хирургические щипцы, чтобы вызволить киви из яйца.

Нелетающие птицы киви, занесенные в международную Красную книгу, обитают исключительно в Новой Зеландии и являются одним из ее символов. В настоящее время в стране действует государственная программа, направленная на восстановление популяции этого уникального вида.