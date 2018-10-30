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30.10.2018 21:13
Рубрика: Власть

Кто всех сильнее

Владимир Колокольцев наградил полицейских-чемпионов
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск №7707 (244)
Необычные награды необычным своим подчиненным вручил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Речь шла не о задержаниях опасных преступников или раскрытии хитроумных финансовых афер. Но о не менее важных и интересных делах, за которыми следила вся Россия и даже мир. Вот только многие не знали, что главные участники этих событий - российские полицейские.

Владимир Колокольцев вручил награды полицейским спортсменам, ставшим в 2017-2018 годах победителями и призерами престижных спортивных состязаний.

- Вы продемонстрировали мастерство на крупных международных соревнованиях: XXIII зимних Олимпийских играх, чемпионате мира по спортивному и боевому самбо, всемирных, а также европейских играх полицейских и пожарных. Проявили чемпионский характер, силу духа и несгибаемую волю к победе. Мы гордимся вашими успехами, в основе которых - многолетний труд, - сказал министр.

При этом Владимир Колокольцев напомнил, что у ведомственного спорта своя большая история.

Сегодня в полицейских рядах - 216 мастеров спорта международного класса, более 1000 мастеров спорта

- Сотрудники органов внутренних дел всегда входили в состав национальных сборных команд, отстаивали честь страны на мировой арене. И сегодня в наших рядах - 46 заслуженных мастеров спорта, 216 мастеров спорта международного класса, более 1000 мастеров спорта России. Это значит, что наши атлеты и впредь будут приносить славу России, продолжат летопись великих побед, начатую знаменитыми динамовцами Львом Яшиным, Анфисой Резцовой, Александром Карелиным, Светланой Журовой и многими другими, - рассказал глава ведомства.

Владимир Колокольцев вручил награды волонтерам

Среди награжденных - инспектор патрульно-постовой службы из Татарстана

Андрей Ларьков, серебряный призер в лыжных гонках, полицейский-водитель из главка МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Анна Нечаевская, завоевавшая "бронзу" в лыжных гонках. А также победители и призеры чемпионата Европы по летним видам спорта сержант полиции Евгений Рылов из подмосковной Лобни, полицейский отдельного батальона из Вологды Анастасия Фесикова и многие другие.

Приказом министерства спорта присвоено спортивное звание "Мастер спорта России" по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия генерал-майору внутренней службы Ивану Иванову.

Власть Безопасность Правительство МВД
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