Ворона умнее четырехлетнего ребенка и намного умнее многих животных, утверждают ученые. Их уже не удивляет, что эти птицы умеют считать, различать предметы по цвету, форме и весу. Однако новый эксперимент поразил даже ученых. Всегда считалось, что только человек и шимпанзе могут из разных частей собирать орудия труда. Более того, у человека эта способность появляется только к пяти годам. Ведь нужно планировать свои действия, держа конечный результат в уме.

И вот такую задачу группа ученых из Австрии, Германии и Великобритании поставила перед новокаледонскими воронами. Вначале птицы должны были достать еду из ящика с помощью палочки. Вороны запросто справились с тестом, когда длины инструмента хватало, чтобы вытолкнуть еду из ящика. Затем задание усложнили, выдав вместо длинных палочек короткие, причем разного диаметра. Их можно было превратить в длинные, вставив узкие палочки в широкие. Несколько птиц именно это сделали, хотя им предварительно никто не показывал этот трюк.

И, наконец, перед птицами поставили суперзадачу. Выдали короткие палочки равного диаметра, которые нельзя соединить друг с другом. Требовалось воспользоваться специальным переходником, который положили рядом с палочками. И тут все испытуемые спасовали. Кроме одного умника. Он долго изучал предметы и понял, зачем нужны переходники. Более того, собрал палку нужной длины из четырех запчастей. Орнитологи уверены, что ворона преподнесет науке еще немало сюрпризов.