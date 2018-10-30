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Выпущен первый в мире iPad без кнопки "Домой", названа цена в рублях

30.10.2018,  
19:34
Текст:  Антон Благовещенский

Одновременно с ноутбуком MacBook Air и мини-компьютером MacBook Mini компания Apple представила новое поколения планшетов iPad Pro. Они лишены домашней кнопки со сканером TouchID. За разблокировку теперь отвечает система Face ID, которая узнает владельца при любом положении устройства - как вертикальном, так и горизонтальном.

iPad Pro. Фото: Apple

Благодаря отказу от кнопки экраны обоих устройств получили более тонкие рамки. Младшая версия обзавелась 11-дюймовым экраном, старшая - 12,9-дюймовым.

Оба планшета обзавелись новым процессором Apple A12X Bionics, а объем постоянной памяти теперь может составлять 64, 256, 512 гигабайт или один терабайт. Без подзарядки гаджет работает до 10 часов, обещают в компании.

Изюминкой iPad Pro нового поколения стал порт Thunderbolt 3, который заменил собой Lightning (а также отсутствующий 3,5-мм разъем для наушников). Через этот порт к планшету можно подключать внешние мониторы и цифровые камеры, а также заряжать iPhone.

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Обновленный стилус Apple Pencil научился магнититься к корпусу планшета и заряжаться в таком положении.

Стоимость 11-дюймовой модели в минимальной комплектации составит 65990 рублей, 12,9-дюймовая модель будет доступна по цене от 81990 рублей. В России устройства появятся в продаже 7 ноября.

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