29 октября двумя матчами завершилась программа 12-го тура российской Премьер-лиги. Питерский "Зенит" на выезде одолел самарские "Крылья Советов" - 1:0, а столичный "Спартак" гостил в Казани у "Рубина". Результат этой встречи стал известен уже после подписания этого номера "РГ" в печать.

Артему Дзюбе (справа) и его партнерам по "Зениту" в Самаре явно не хватало свежести. Фото: РИА Новости

Несмотря на трудную победу над французским "Бордо" в Лиге Европы (2:1), питерцам досталась изрядная порция критики за сомнительное качество показанной игры. То, что "Зенит" продемонстрировал в Самаре, оставило не менее противоречивое впечатление: три очка "сине-бело-голубым" пришлось буквально выцарапывать у соперника.

Хотя изначально поездка на берега Волги не виделась для подопечных Сергея Семака сверхтрудной. В последний раз "Зенит" терял очки в Самаре шесть лет назад, а проигрывал и вовсе в далеком 2006 году. Впрочем, уже на первых минутах хозяева дали понять, что питерцам в любом случае придется попотеть, организовали у ворот Андрея Лунева пару острых моментов.

"Зенит" поначалу только отбивался, однако первая же внятная атака гостей стала голевой. "Сине-бело-голубые" перехватили мяч на своей половине поля, Леандро Паредес протащил его метров 20 и низом пальнул в дальний угол - 1:0.

- "Крылья" хорошо смотрятся, - признал в перерыве в эфире телеканала "Матч Премьер" форвард "Зенита" Артем Дзюба. - Нам повезло, что мы забили гол. Самара играет лучше, чем мы. В Премьер-лиге вообще все команды очень хорошие, играющие в атаку, старающиеся контролировать игру и доминировать на поле.

Во втором тайме питерцы, которым явно не хватало свежести, переборщили с рационализмом. Вся игра переместилась к гостевой штрафной: другое дело, что исполнительское мастерство самарцев не позволяло им материализовать давление на "Зенит" в нечто более ощутимое. Хотя возможности для этого были. Самый верный шанс упустил Максим Канунников: на 55-й минуте футболист без помех "расстреливал" Лунева с линии вратарской, но умудрился попасть в перекладину.

Даже оставшись в меньшинстве после второй желтой карточки и удаления уругвайца Агустина Рохеля и травмы одного из ведущих игроков команды Йоана Молло, "Крылья" не ослабили натиск и атаковали до финального свистка. Однако "Зенит" устоял, а самарский клуб потерпел первое поражение под руководством Миодрага Божовича.

- При плохой игре мы завоевали три очка, и это самое важное, - устало резюмировал главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак. - Мы играли ниже своих возможностей, но такие матчи бывают. Календарь тяжелый, сложно и эмоционально, и функционально. Конечно, всем хочется побеждать - чем легче, тем лучше, но такого не бывает. Очередной тяжелый матч, будем готовиться к следующему. Поздравляю команду с важной победой.

Даже оставшись в меньшинстве на 79-й минуте, самарские "Крылья Советов" продолжали давить на ворота "Зенита", но гости устояли

Вымученная в Самаре победа действительно важна: она позволила питерскому "Зениту" сохранить шестиочковый отрыв над своим ближайшим преследователем в турнирной таблице, "Краснодаром".

Ну а закрывала программу понедельника встреча "Рубина" и "Спартака". Интересно, что к очному матчу соперники подошли с сильно ослабленным атакующим потенциалом. Хозяева лишились своего лучшего форварда Сердара Азмуна, получившего травму на тренировке в столкновении с полузащитником Павлом Могилевцем. На лице иранца, кутавшегося в одеяло на скамейке запасных, красовались несколько жутковатых швов в районе глаза. "Красно-белые" в свою очередь приехали в Казань и вовсе без номинальных нападающих: Зе Луиш и Луис Адриано остались в Москве залечивать болячки.

Зато с москвичами прибыл Денис Глушаков, еще недавно находившийся в опале тренерского штаба. В Глазго на матч Лиги Европы против "Рейнджерс" (0:0) полузащитник не полетел, а вот на игру с "Рубином" в заявку попал, правда, в качестве запасного. Что, впрочем, не помешало "красно-белой" торсиде "тепло" поприветствовать полузащитника, которого фанаты считают причастным к отставке своего любимца, экс-наставника "Спартака" Массимо Карреры: когда команда вышла на разминку, Глушакову адресовали персональную оскорбительную кричалку.

В отсутствие форвардов и.о. главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо решился на эксперименты: в опорную зону он неожиданно поставил защитника Сальваторе Боккетти, а в атаку отрядил трио в составе Ивелина Попова, Софьяна Ханни и Александра Ташаева. При этом на скамейке остался неплохо проявивший себя в Глазго Роман Еременко. Несмотря на перестановки, в первом тайме "красно-белые" смотрелись даже поконкретнее "Рубина", однако в первом тайме зрители забитых мячей так и не увидели.