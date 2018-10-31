На телеканале "Россия 1" с 5 ноября большая премьера, о которой не раз уже писала "РГ". Речь - об исторической драме "Годунов". Почему сегодня притягивает личность Годунова и те времена? О сериале перед его выходом в эфир рассказывает режиссер Алексей Андрианов.

Все ваши проекты - масштабные. Имею в виду "Шпиона", "Софию" и вот сейчас "Годунова". Означает ли это, что вы режиссер-монументалист, что вам это нравится?



Алексей Андрианов: Нет, просто так совпадает. С удовольствием бы поснимал и авторское кино, но по жизни мне предлагают именно такие коммерческие и продюсерские проекты.

Но вы же имеете право отказаться, однако вы беретесь за этот жанр - снимать кино такими "большими мазками".



Алексей Андрианов: Интересные идеи, любопытно проникнуть в них глубоко. Поэтому и берусь. И, наверное, самый важный момент, который меня стимулировал, это то, что фамилия "Годунов" - очень известна. Практически каждый человек, если подойти к нему на улице и спросить, слышал ли он фамилию Годунов, ответит: "Да". Но, думаю, что большой процент людей вряд ли ответит кто это, что он сделал для страны? Некоторые скажут, что Пушкин писал про это, что это вроде бы какой-то царь. Но что за царь? Чем он известен? И когда я начал копаться в этой истории, то понял, что Годунов - первый человек, который придумал выборы, первый человек, который еще до Петра Первого, провел в нашей стране огромное количество реформ. Практически привел страну после Ивана Грозного к некоей, если так можно сказать, оттепели, когда народ выдохнул, когда начал надеяться.

Да, люди об этом мало знают. В основном вызывает реакцию история с Лжедмитрием. Имена Бориса Годунова и Гришки Отрепьева всплывают в памяти параллельно.



Алексей Андрианов: Потому что существует драма Пушкина, а Александр Сергеевич - величайший человек, который "объединил" Годунова с Гришкой Отрепьевым и с этой фразой "мальчики кровавые в глазах". Это и осталось в умах людей в основном как стереотип. Так же, как и осталось, когда он объединил Сальери и Моцарта. Все мы верим, что Сальери отравил Моцарта, но это всего лишь талант Пушкина.

То есть ваш сериал разрушает стереотипы?



Алексей Андрианов: Не то чтобы разрушает... Просто наш сериал вообще не касается никоим образом Пушкина. Первые 8 серий, которые будут показаны сейчас по телеканалу "Россия 1", про то, что было до Пушкина: откуда взялся Годунов, что за человек, что он сделал.

Годунов. Начало?



Алексей Андрианов: Скажем, так.

В вас как в режиссере живет художник? "Шпион" был очень стильный фильм. Сериал "София" тоже с художественной точки зрения сделан очень интересно, я не сомневаюсь, что и "Годунов" будет таким.

Алексей Андрианов: Конечно. Первое мое высшее образование - операторский факультет во ВГИКе. Изначально, когда поступаешь на операторский, уже должен знать живопись. Плюс, конечно, само образование во ВГИКе дает умение разбираться в ней. И, конечно, когда выбираешь стилистику для любой картины, в первую очередь идешь в Третьяковку, в Пушкинский музей...

Что вы смотрели перед "Годуновым" в Третьяковке, Пушкинском? Может быть "Иван Грозный убивает своего сына"?



Алексей Андрианов: Мы всей командой - оператором, художником и продюсерами, собрались, пошли в Третьяковку и смотрели русскую живопись. И решили для себя, что давайте попробуем сделать кино с точки зрения именно живописности, композиционно, более статичное. Практически мы не использовали технику типа "Стедикам", где камера движется за актером. Но в основном пользовались таким методом, как композиционное построение. Мы выстраивали композицию, как это делают в живописи, и развивали мизансцену там внутри. И художник, естественно, старался делать цвет, похожий на тот, что он видел на картинах в Третьяковской галерее.

У вас главную роль Годунова играет Сергей Безруков. Вас не пугало, что этот актер уже переиграл все роли, начиная от Есенина и заканчивая Высоцким? То есть то, что, может быть, зритель его как-то не так воспримет и не будет доверять?



Алексей Андрианов: Поначалу, когда шел кастинг, меня, наверное, как и всех остальных пугал тот факт, что Безруков уже переиграл огромное количество ролей. И мы боялись, что за ним будет тянуться шлейф уже сыгранных известных личностей. Но это довольно стереотипное мышление, потому что Безруков - артист широкого масштаба, очень талантливый и тонко умеет перевоплощаться. Поэтому, как только мы сделали пробы с ним, все вопросы отпали. Он просто перевоплотился в Годунова, он стал им, и что дальше об этом думать, если человек делает именно то, что нам нужно, и так, как мы это видим.

У вас сильный женский состав. Светлана Ходченкова, Анна Михалкова, Ирина Пегова, Анна Ковальчук. Трудно ли управляться с такими звездами? Не капризничают ли?



Алексей Андрианов: В этом смысле, мне кажется, что, наоборот, чем сильнее артист, а у нас он параллельно получается и известнее, уходит то, что называется понтами. Потому что такие артисты уверены в себе, уверенно чувствуют себя на площадке. А когда человек не нервничает и не суетится, он более ответственно подходит к работе и правильные вопросы задает, или, наоборот, делает так, как надо, и предлагает то, что нужно. В данном случае, чем сильнее артист, тем для нас и удобнее: интересней и глубже получается персонаж.

Два персонажа и два артиста интересуют особо. Это Виктор Сухоруков, который сыграл Малюту Скуратова, и Сергей Маковецкий в роли Ивана Грозного. Оба актера большого дара и масштаба, но и персоны, которых они играют, не малые величины. Помню по сериалам канала "Россия 1", что Маковецкий умеет так перевоплощаться, что его невозможно узнать. Как вам кажется, насколько Сухорукову удался Малюта и насколько Маковецкий вжился в образ Ивана Грозного?



Алексей Андрианов: Думаю, что тем, кто посмотрит сериал, понравится и Малюта, и Иван Грозный, я уверен в этом на сто процентов. Сухоруков сделал своего Малюту, Маковецкий - Грозного, не пользуясь общепринятыми штампами. Они нашли свой образ, и мне показалось, что в нашей драматургии они попали куда хотели с точки зрения актерской игры еще и благодаря своему таланту, привнесли и расширили роли до пределов возможного. Мне и в предыдущих фильмах везло с артистами, а в этом - особый состав собрался. Практически каждый актер, перевоплощаясь, одевшись в эти костюмы, присев на трон, на место, где сидят бояре, пройдя по этой декорации, вдруг начинал жить особой жизнью и становиться именно тем персонажем, который прописан в сценарии, но при этом еще и делал его живым и интересным.

Такой масштабный сериал, как "Годунов", не может не нести в себе какое-то послание. В чем оно состоит?



Алексей Андрианов: Посланий много. Скажем, наши продюсеры Антон Златопольский, Екатерина Жукова, Мария Ушакова в первую очередь стремятся еще раз напомнить нашему зрителю о богатой российской истории, о том, что существовали такие сильные, великие люди. У них такой девиз еще с "Софии" идет: развлекая, обучаем.

То есть у сериала основная функция просветительская? А что вы считаете как режиссер?



Алексей Андрианов: Я, как режиссер, искал. Для меня было интересно найти какие-то параллели с современным миром, что-то общее в том, как мы сейчас живем, как они тогда жили - от личных отношений до событий государственного масштаба. Посмотрев сериал, вы обратите внимание на то, что там практически в каждой серии есть персонажи, похожие на тех, которые существуют сейчас. Современные ситуации напоминают те, которые происходили еще тогда, 400 лет назад... Это же самое интересное - найти эти параллели и увидеть, что изменилось в жизни: поменялись костюмы, какие-то поведенческие вещи, но человек остался тем же. И государственная история, она тоже движется по спирали, то есть страна развивается, но в истории мы все время находим похожие вещи.

Слышала о том, что были сцены со Станиславом Говорухиным, но он не успел их сыграть.



Алексей Андрианов: Вы знаете, это уже касалось периода Смутного времени. Сериал "Годунов" снимали два режиссера, я - первые 8 серий. Они начинаются с того, как Годунов становится опричником, и заканчиваются тем, как он восходит на царский престол. Следующие 8 серий касаются больше Смутного времени, начиная от Великого голода. Там будет и Лжедмитрий, и смерть Годунова и так далее. Их снимал Тимур Алпатов. Сцены, которые должен был сыграть Говорухин, были в его блоке. Станислав Сергеевич должен был исполнить роль Патриарха всея Руси Гермогена, который в свое время был одним из тех, кто перевернул события в стране. То есть помимо Минина, Пожарского, народного ополчения, существовали еще люди-идеологи, которые направляли народ.

Гермоген - это известный патриарх, которого поляки посадили в тюрьму, и он от голода там умер. Но перед этим он писал письма в народ, что люди должны очнуться, прийти к Богу. Потому что то, что творилось во время смуты в России, это были самые страшные времена для страны, когда люди отвернулись от Бога.

Справка "РГ"

Алексей Андрианов - российский кинорежиссер, сценарист, актер. Его самые известные работы - фильм "Шпион" 2012 года. В 2013 году за этот фильм Андрианов получил "Нику" в номинации "Открытие года". В 2015 году снял фильм "Воин". В 2016 году - мини-сериал "София" для "Россия 1", рассказывающий о судьбе Софии Палеолог.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"