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Фото: Михаил Почуев/ТАСС Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Новость о том, что хоккея может не быть на следующей зимней Олимпиаде, надеюсь, в итоге окажется неправильно интерпретированными слухами. На мой взгляд, для олимпиады нет более привлекательных и популярных видов спорта, чем хоккей, футбол, баскетбол. Им нет равных. Хоккей вырабатывает в спортсменах и зрителях особое отношение к спорту, к здоровью, силе.

Мне кажется, это очень печальное известие, что сейчас гипотетическое исчезновение этого мощного вида спорта вообще как-то обсуждается или лоббируется. Со своей стороны, также хочу отметить, что в хоккее, футболе и баскетболе сегодня принимают участие профессионалы, так что его нынешний уровень у нас в стране очень высокий.

Возможно, причина этой неразберихи в состоявшейся Олимпиаде, которая проходила в Южной Корее без представителей лучших игроков НХЛ. Наверное, отсюда ветер дует. Но, я думаю, что отсутствие хоккея на будущей Олимпиаде все равно не имеет никакой рациональности, никакого положительного эффекта для развития российского и зарубежного спорта.

Не вижу смысла делать чемпионат мира по хоккею каким-то второсортным событием. Это касается рассуждений о том, что вместо исключения хоккей могут перевести в формат футбольного первенства. Считаю, что в этой ситуации альтернативы нет. По правилам, в футболе допускается лишь три спортсмена старше двадцати трех лет, и могут быть потери со стороны болельщиков. Люди просто не увидят известных спортсменов, не придут.

Фото: Reuters
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А настоящий хоккей - это не только зрелище, а умная игра, понимание которой важно и для развития интеллектуальных способностей молодёжи. Поэтому я однозначно противник исчезновения этого вида спорта с Олимпиады в том виде, в котором он существует.

Да и мне довелось как-то поиграть в хоккей. В школе киевского "Динамо" мы принимали участие в первенстве города. Не в Сибири, конечно, играли, у нас климатические условия помягче, но стоял самый лютый зимний месяц в году. Мерзнуть не приходилось. Вот только я, честно говоря, был слабым игроком. Почти все время сидел на скамейке штрафников. И совершенно не мог смириться с тем, что я кому-то проигрывал.

Сравнивая хоккей с профессиональным футболом, признаю: хоккей сложнее. Стоит учесть и специфику времени в хоккее - три периода по 20 минут, и пятерки игроков, где два защитника и трое нападающих, которые меняются. Еще постоянно необходима определенная поддерживаемая температура на площадке, где играют, не должно быть высокогорья и нестерпимой жары. Ведь так было на чемпионате в Южной Корее, когда играла наша сборная. Наша команда соревновалась при повышенной влажности, температура была совершенно неподходящая. Также неоспоримая сложность в этой игре - это пространство площадки, что пробегают игроки, и интенсивность игры, и экипировка, которая имеет определенный вес.

Спорт Хоккей
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