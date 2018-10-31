Антон Шипулин попал в состав сборной России по биатлону на сбор в финском Контиолахти, по итогам которого станет известен окончательный состав команды на декабрьские этапы Кубка мира в Поклюке (Словения).

Тренироваться спортсмены будут с 1 по 18 ноября. В промежутке между этими числами (15 и 17 ноября), пройдут контрольные старты - индивидуальная гонка и спринт.

В составе мужской команды на сбор в Финляндии, помимо Шипулина, отправились Александр Логинов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Петр Пащенко, Семен Сучилов и Максим Цветков. Женская сборная представлена Екатериной Юрловой-Перхт, Ульяной Кайшевой, Маргаритой Васильевой, Светланой Мироновой, Ларисой Куклиной и Анастасией Морозовой.

Кубок мира в Словении стартует 2 декабря. Чуть позже пройдут еще два этапа: в австрийском Хохфильцене (13-16 декабря) и словацком Нове-Место (20-23 декабря).