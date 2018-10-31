Антон Силуанов: Нужно изучать опыт лучших практик РФ и Беларуси

Антон Силуанов, первый вице-премьер, министр финансов России:

- Нужно изучать опыт лучших практик, который накоплен и в Российской Федерации, и в Республике Беларусь.

Можно даже возродить такой почин, какой был раньше: провести соревнования, кто обеспечит более высокие темпы экономического роста, кто создаст больше рабочих мест. Поощрять те регионы, которые достигли наиболее выдающихся показателей в области экономики и социальной сфере...

Мне кажется, это объединило бы интеграционные усилия России и Беларуси.