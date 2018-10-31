Если в сентябре каждого года Apple представляет новые модели iPhone, то октябрь стал традиционным месяцем для показа "больших" гаджетов компании. Этот год не стал исключением - 30 октября компания продемонстрировала новые тонкие ноутбуки MacBook Air и планшеты iPad Pro. И те, и другие получили массу приятных и удобных нововведений.

Например, ноутбуки обзавелись дисплеями высокого разрешения Retina, которые отображают не один миллион пикселей, а четыре. Это делает картинку более четкой и насыщенной.

Кроме того, в MacBook Air нового поколения появился сканер отпечатка пальца Touch ID. Он разблокирует устройство, а также позволяет оплачивать покупки в интернете с помощью платежной системы Apple Pay.

Четкие экраны, защита информации и высокая цена - это новые iPad и MacBook

Клавиатура новых ноутбуков лишена недостатков предшественницы. Теперь ей не страшны крошки, который проникали внутрь механизма и мешали нажатию клавиш.

Вместо традиционных разъемов USB и слота для карт памяти MacBook Air обзавелись двумя портами USB-C. К ним можно подключать самую разнообразную периферию - цифровые камеры, мониторы. Зато разъем для наушников в Apple решили не убирать.

Еще ноутбук стал тоньше - 15,6 миллиметра в самом широком месте. "Железо" не подкачало - новый процессор Intel Core i5, минимум 8 гигабайт памяти и быстрый SSD-накопитель. Apple обещает, что новый MacBook Air будет работать так же долго, как и предыдущая модель, то есть часов 11-12.

Вслед за ноутбуками Apple показала новые планшеты iPad Pro - с более тонкими рамками вокруг дисплея и системой узнавания владельца по лицу Face ID.

Младшая модель iPad Pro получила 11-дюймовый экран вместо 10,5-дюймового, старшая так и осталась 12,9-дюймовой. Оба гаджета разблокируются только "лицом", поскольку привычной круглой кнопки со сканером отпечатка пальца уже нет. Причем неважно, как пользователь держит планшет, - аппарат узнает его в любом случае. Неожиданностью стало то, что в новых планшетах Apple нет привычного разъема Lightning, который использовался для зарядки и подключения к компьютеру. Вместо него теперь расположен USB-C. Это значит, что к iPad Pro можно подключать самые разнообразные периферийные устройства (раньше было нельзя). Еще новый iPad может служить зарядкой для iPhone - достаточно соединить их кабелем.

Стоимость новых MacBook Air в России стартует от 105 тысяч рублей. 11-дюймовый iPad Pro в минимальной комплектации обойдется в 66 тысяч рублей, 12,9-дюймовый - в 82 тысячи. Все новинки можно будет купить уже 7 ноября.