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Apple резко повысила цены в России

31.10.2018,  
13:47
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Apple Фото: Apple
Фото: Apple

Компания Apple после презентации новых MacBook Air, Mac Mini и iPad Pro подняла цены на свою продукцию на официальном сайте. Подорожание затронуло как ноутбуки, так и компьютеры с планшетами, относящиеся к предыдущим линейкам.

Так, 10,5-дюймовые iPad Pro выросли в цене на 6-7 тысяч рублей в зависимости от модификации, а ноутбуки MacBook Pro с экранами 12, 13 и 15 дюймов подорожали на 15-20 тысяч рублей.

Apple представила планшет iPad Pro, оснащенный системой распознавания по лицу
Выпущен новый MacBook Air, названа цена в России

Выросли в цене и iMac - подорожание составило 10-40 тысяч рублей, а также 13-дюймовый MacBook Air (2017) - он стоит на 4 тысячи рублей дороже. Кроме того, подорожал ряд аксессуаров, включая мышки Magic Mouse 2. При этом многие официальные ритейлеры пока оставили цены на старом уровне, отмечает TJournal.

Напомним, на мероприятии 30 октября Apple представила новые ноутбуки MacBook Air с дисплеями Retina, компьютеры Mac Mini и безрамочные iPad Pro, оснащенные Face ID.

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