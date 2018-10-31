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Овен

Неплохая неделя, которая вряд ли подходит для начинаний, а вот продвижение важных текущих проектов по совету звезд пойдет как по накатанной.

Телец

Вам свойственна тяга к экспериментам. Но нет гарантии, что перемены будут успешны.

Близнецы

Вам будет легче получить желаемое, если вы будете думать о тех, кто от вас зависит. Это убережет от необдуманных решений.

Рак

Большую часть недели можно считать удачной. Однако в выходные не исключены разногласия с людьми старшего поколения.

Лев

Первая половина недели не располагает к действиям. Не стоит ввязываться в конфликты. В четверг все изменится к лучшему.

Дева

Всю неделю вам следует полагаться лишь на свои силы, не слишком рассчитывая на помощь со стороны. Зато выходные вы встретите в отличной форме.

Весы

Не ставьте перед собой масштабные задачи. Однако период удачен. Поэтому стоит задуматься над завершением ранее начатого.

Скорпион

В профессиональных делах вы будете готовы выложиться до конца. Однако не стоит отдавать все силы ради достижения цели.

Стрелец

Вы будете с легкостью обходить препятствия, если будете точно знать, к чему стремитесь. Результаты будут впечатляющи.

Козерог

Любые новые действия могут быть чреваты материальными потерями, поэтому лучше заниматься завершением старых дел.

Водолей

Не стоит сгущать краски и воспринимать мир в черном цвете. Помечтайте о зимнем отдыхе.

Рыбы

Любые новые действия могут быть чреваты большими материальными потерями. Лучше заниматься завершением старых дел и проектов.

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