Овен
Неплохая неделя, которая вряд ли подходит для начинаний, а вот продвижение важных текущих проектов по совету звезд пойдет как по накатанной.
Телец
Вам свойственна тяга к экспериментам. Но нет гарантии, что перемены будут успешны.
Близнецы
Вам будет легче получить желаемое, если вы будете думать о тех, кто от вас зависит. Это убережет от необдуманных решений.
Рак
Большую часть недели можно считать удачной. Однако в выходные не исключены разногласия с людьми старшего поколения.
Лев
Первая половина недели не располагает к действиям. Не стоит ввязываться в конфликты. В четверг все изменится к лучшему.
Дева
Всю неделю вам следует полагаться лишь на свои силы, не слишком рассчитывая на помощь со стороны. Зато выходные вы встретите в отличной форме.
Весы
Не ставьте перед собой масштабные задачи. Однако период удачен. Поэтому стоит задуматься над завершением ранее начатого.
Скорпион
В профессиональных делах вы будете готовы выложиться до конца. Однако не стоит отдавать все силы ради достижения цели.
Стрелец
Вы будете с легкостью обходить препятствия, если будете точно знать, к чему стремитесь. Результаты будут впечатляющи.
Козерог
Любые новые действия могут быть чреваты материальными потерями, поэтому лучше заниматься завершением старых дел.
Водолей
Не стоит сгущать краски и воспринимать мир в черном цвете. Помечтайте о зимнем отдыхе.
Рыбы
Любые новые действия могут быть чреваты большими материальными потерями. Лучше заниматься завершением старых дел и проектов.