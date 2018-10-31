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31.10.2018 15:40
Рубрика: В мире

Австрия отказалась подписывать Всемирный пакт о миграции

Текст: Александр Саможнев

Австрия отказалась подписывать Всемирный пакт ООН о миграции, который должен быть принят на международной конференции в декабре в Марокко. Правительство исходит из того, что документ не поможет решению миграционного кризиса, а лишь создаст угрозу национальной безопасности, сообщает газета Kronen Zeitung.

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"Австрийский кабинет подвергает "большому сомнению" содержание и цели пакта ООН по миграции. Прежде всего, это явление не относится и не должно относиться к правам человека. Есть также опасения, что в итоговом документе будут размыты понятия легальных и нелегальных миграционных потоков. Кроме того, нет четкого разделения на трудовых мигрантов и лиц, запрашивающих политического убежища, - пояснил свою позицию канцлер Себастьян Курц. По словам политика, Австрия останется автономной в решении вопросов с мигрантами.

Напомним, в 2016 году Генассамблея ООН одобрила Нью-Йоркскую декларацию, в которой страны-члены сообщества обязались провести в течение двух лет переговоры об обеспечении безопасной и упорядоченной миграции. В декабре прошлого года из пакта вышли США, в июле - Венгрия. Критически к регулированию миграции на глобальном уровне относятся также Польша, Швейцария и Австралия.

МИД РФ считает, что соглашение по мигрантам не должно иметь обязательной юридической силы для стран-участниц. "Разработка документа стала ответом на средиземноморский миграционный кризис", отметил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин.

В мире Европа Австрия
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