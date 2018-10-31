Цена на нефть Brent впервые с лета опустилась ниже 75 долларов

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 75 долларов за баррель впервые с 24 августа. Таковы данные торгов на бирже в Лондоне на вечер среды. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 года опустилась сегодня на 1,54 процента и составила 74,78 доллара за баррель.

На фоне снижения цены нефти курс доллара к рублю на Московской бирже укрепился. Теперь он составляет 65 рублей 87 копеек. Курс евро вырос до 74 рублей 54 копеек.

Акции российских компаний, по данным Мосбиржи, в среду в основном росли в цене. Так, наибольшую положительную динамику показали ценные бумаги Сургутнефтегаза (+4,18 процента), "Яндекса" (+3,99 процента), Татнефти (+3,91 процента).

Акции "Лукойла" подорожали на 3,48 процента, "Газпрома" - на 2,76, Сбербанка - на 2,72, "Роснефти" - на 1,49. Несколько потеряли в цене акции "Магнита" (-0,44 процента), ВТБ (-0,05 процента) и некоторых других компаний.